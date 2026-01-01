Naši Portali
STRAVA U ŠVICARSKOJ

Svjedokinje požara: Konobari su nosili svijeće blizu stropa, sve je brzo planulo

Švicarska
Foto: REUTERS
Autor
Karolina Lubina
01.01.2026.
u 12:10

Mlade žene su ispričale kako su svi prisutni počeli bježati "vrišteći i trčeći"

Emma i Albane, dvije mlade Francuskinje koje su se uspjele na vrijeme pobjeći iz bara "La Constellation" u Crans-Montani u Švicarskoj nakon smrtonosnog požara, opisale su kako se gomila kretala te kakva je panika zavladala kada je izbila vatra. U požaru koji je buknuo oko 1.30 sati je, podsjetimo, četrdesetak osoba poginulo, a stotinjak ih je ozlijeđeno. 

"Svi su vrištali", prisjećaju se djevojke koje su bile u lokalu. One kažu kako je požar počeo kada su konobari postavili rođendanske svijeće na boce od šampanjca i tako hodali po lokalu. - Jedna od svijeća je bilo preblizu stropa te ga je zapalila. Za nekoliko desetaka sekudi, cijeli je strop bio u plamenu. Sve je bilo od drveta - ispričala je jedna od svjedokinja na BFMTV. 

Mlade žene su ispričale kako su svi prisutni počeli bježati "vrišteći i trčeći". Zabava se odvijala u podrumu lokala, a plamen se brzo proširio na gornji kat. Tvrde da su vatrogasci i policija stigli na mjesto događaja "u roku od nekoliko minuta". 

"Izlazna vrata su bila prilično mala u usporedbi s brojem prisutnih ljudi. Netko je razbio prozor kako bi ljudi mogli izaći", objasnila je jedna od dvije Francuskinje. "Plamen je bio na metar od nas; da nismo pobjegle, sigurno bismo i mi bile ozlijeđene", dodala je jedna od njih. Jedna od djevojaka prepričava kako ju je nalet gomile "bacio niz stepenice", pri čemu je ozlijedila koljeno. 

Iako profili žrtava, kao i njihov točan broj, zasad ostaju nepoznati, Francuskinje procjenjuju da je u klubu bilo prisutno "oko 200 ljudi, uključujući maloljetnike", "u dobi između 15 i 20 godina".

Švicarska požar

