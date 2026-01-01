Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 43
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DOČEK NOVE GODINE
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
NA METI VELIKANA

Transfer-bomba na Poljudu! Insajder: Barcelona stiže po Hajdukovog dragulja, evo koliko nude

Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/3
Autor
Patrik Mršnik
01.01.2026.
u 08:49

Vijest koja je odjeknula nogometnim svijetom dolazi iz Španjolske. Prema riječima cijenjenog talijanskog novinara Mattea Moretta, Barcelona je pokazala ozbiljan interes za osamnaestogodišnjeg stopera Hajduka, Branimira Mlačića, i vidi ga kao dugoročno rješenje za svoje probleme u obrani

Jedno od najugodnijih iznenađenja jesenskog dijela sezone u redovima splitskog Hajduka zasigurno je strelovit uspon mladog Branimira Mlačića. Osamnaestogodišnji stoper iskoristio je priliku koja mu se ukazala spletom okolnosti, prvenstveno zbog ozljeda suigrača poput Marina Skelina i prodaje Filipa Uremovića. Svojim je sjajnim nastupima zacementirao mjesto u prvoj postavi i postao nezamjenjiv kotačić u obrani Bijelih. Njegova zrelost i mirnoća na terenu, neuobičajene za tako mladog igrača, nisu prošle nezapaženo, a nakon samo jedne polusezone kao standardni prvotimac, privukao je pažnju nekih od najvećih europskih klubova.

Informaciju o interesu katalonskog diva lansirao je Matteo Moretto, talijanski sportski novinar i stručnjak za nogometne transfere, čiji se rad posebno fokusira na španjolske gigante poput Barcelone, Real Madrida i Atlético Madrida. Gostujući u emisiji "La Pizarra de Quintana" na Radiju MARCA-i, Moretto je analizirao transferne planove najvećih španjolskih klubova i otkrio kako Barcelona intenzivno traga za pojačanjima u zadnjoj liniji. Upravo je u tom kontekstu spomenuo ime Hajdukovog dragulja. "Mlačić je na užem popisu pojačanja Barcelone. Katalonci su se raspitivali za njega, zanimljiv im je zbog potencijala i profila i on je igrač koji im se jako sviđa", potvrdio je Moretto.

Barcelona se ove sezone suočava sa značajnim obrambenim problemima. Momčad trenera Hansija Flicka prima previše golova, a brojne ozljede ključnih igrača dodatno su zakomplicirale situaciju. Odlaskom Iñiga Martíneza pala je forma Pauu Cubarsíju, Ronald Araújo se bori s pogreškama, dok je Andreas Christensen ponovno izvan stroja. U takvim okolnostima, potraga za novim, pouzdanim stoperom postala je prioritet, a Mlačić se svojim profilom savršeno uklapa u viziju kluba. Barcelona ga, prema Morettovim riječima, vidi kao dugoročno rješenje, igrača koji bi u budućnosti mogao postati stup njihove obrane.

Ipak, put do transfera bit će sve samo ne jednostavan. Moretto naglašava kako Mlačića pomno prate i drugi europski velikani, prije svih milanski Inter i Borussia Dortmund, koji su također prepoznali njegov ogroman potencijal. Ranije se spominjao i interes Marseillea te Liverpoola, što znači da Hajduk u pregovorima ima snažnu poziciju. Splitski klub bi na svom mladom igraču, koji je nedavno produžio ugovor do ljeta 2029. godine, mogao zaraditi značajan iznos. Spekulira se o odšteti od minimalno pet milijuna eura, koja bi uz razne bonuse mogla narasti i do osam milijuna. Iako sam igrač nije pokazao želju za odlaskom već ove zime, nakon ovakvih vijesti, čini se da je njegov transfer u neki od najvećih europskih klubova samo pitanje vremena.
Ključne riječi
Transfer Branimir Mlačić Barcelona

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!