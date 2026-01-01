Transfer-bomba na Poljudu! Insajder: Barcelona stiže po Hajdukovog dragulja, evo koliko nude

Jedno od najugodnijih iznenađenja jesenskog dijela sezone u redovima splitskog Hajduka zasigurno je strelovit uspon mladog Branimira Mlačića. Osamnaestogodišnji stoper iskoristio je priliku koja mu se ukazala spletom okolnosti, prvenstveno zbog ozljeda suigrača poput Marina Skelina i prodaje Filipa Uremovića. Svojim je sjajnim nastupima zacementirao mjesto u prvoj postavi i postao nezamjenjiv kotačić u obrani Bijelih. Njegova zrelost i mirnoća na terenu, neuobičajene za tako mladog igrača, nisu prošle nezapaženo, a nakon samo jedne polusezone kao standardni prvotimac, privukao je pažnju nekih od najvećih europskih klubova.

Informaciju o interesu katalonskog diva lansirao je Matteo Moretto, talijanski sportski novinar i stručnjak za nogometne transfere, čiji se rad posebno fokusira na španjolske gigante poput Barcelone, Real Madrida i Atlético Madrida. Gostujući u emisiji "La Pizarra de Quintana" na Radiju MARCA-i, Moretto je analizirao transferne planove najvećih španjolskih klubova i otkrio kako Barcelona intenzivno traga za pojačanjima u zadnjoj liniji. Upravo je u tom kontekstu spomenuo ime Hajdukovog dragulja. "Mlačić je na užem popisu pojačanja Barcelone. Katalonci su se raspitivali za njega, zanimljiv im je zbog potencijala i profila i on je igrač koji im se jako sviđa", potvrdio je Moretto.

Barcelona se ove sezone suočava sa značajnim obrambenim problemima. Momčad trenera Hansija Flicka prima previše golova, a brojne ozljede ključnih igrača dodatno su zakomplicirale situaciju. Odlaskom Iñiga Martíneza pala je forma Pauu Cubarsíju, Ronald Araújo se bori s pogreškama, dok je Andreas Christensen ponovno izvan stroja. U takvim okolnostima, potraga za novim, pouzdanim stoperom postala je prioritet, a Mlačić se svojim profilom savršeno uklapa u viziju kluba. Barcelona ga, prema Morettovim riječima, vidi kao dugoročno rješenje, igrača koji bi u budućnosti mogao postati stup njihove obrane.

Ipak, put do transfera bit će sve samo ne jednostavan. Moretto naglašava kako Mlačića pomno prate i drugi europski velikani, prije svih milanski Inter i Borussia Dortmund, koji su također prepoznali njegov ogroman potencijal. Ranije se spominjao i interes Marseillea te Liverpoola, što znači da Hajduk u pregovorima ima snažnu poziciju. Splitski klub bi na svom mladom igraču, koji je nedavno produžio ugovor do ljeta 2029. godine, mogao zaraditi značajan iznos. Spekulira se o odšteti od minimalno pet milijuna eura, koja bi uz razne bonuse mogla narasti i do osam milijuna. Iako sam igrač nije pokazao želju za odlaskom već ove zime, nakon ovakvih vijesti, čini se da je njegov transfer u neki od najvećih europskih klubova samo pitanje vremena.