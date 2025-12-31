Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DOČEK NOVE GODINE
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
BIVŠI PRIJATELJ:

Obitelj Michaela Schumachera laže, trebaju samo reći istinu. Mislim da ga više nikad neću vidjeti

Grenoble: Supruga i otac Michaela Schumachera na ro?endan mu dolaze u bolnicu
Foto: David Ebener/DPA
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
31.12.2025.
u 19:15

„Kada razmišljam o Mihaelu, nažalost nemam više nikakvu nadu da ću ga ponovo vidjeti. Nikakve pozitivne vijesti nisam dobio već deset godina“, rekao je Weber. Istaknuo je da žali što ga nije posjetio odmah nakon nesreće i da se dugo osjećao krivim zbog toga: „Trebao sam otići odmah u bolnicu, oplakivao sam ga kao pas. To me jako pogodilo, ali na kraju sam morao to pustiti i oprostiti se od Michaela.“

Willi Weber, nekadašnji agent legendarnog vozača Formule 1 Michaela Schumachera, u otvorenom intervjuu za Gazetu opisao je koliko ga je pogodila udaljenost od bivšeg klijenta posljednjih 12 godina i odnosi s njegovom obitelji.

„Kada razmišljam o Mihaelu, nažalost nemam više nikakvu nadu da ću ga ponovo vidjeti. Nikakve pozitivne vijesti nisam dobio već deset godina“, rekao je Weber. Istaknuo je da žali što ga nije posjetio odmah nakon nesreće i da se dugo osjećao krivim zbog toga: „Trebao sam otići odmah u bolnicu, oplakivao sam ga kao pas. To me jako pogodilo, ali na kraju sam morao to pustiti i oprostiti se od Michaela.“

Weber je opisao i koliko ga je frustrirala politika obitelji Schumacher, koja ga godinama sprječava posjetiti vozača: „Pokušao sam stotine puta kontaktirati Corinnu, nije mi se javila. Zvao sam i Jeana Todta, pitao sam da idem u bolnicu, rekli su da čekam i da je još rano. Ni sljedeći dan nisam dobio odgovor. Nisam očekivao da će se tako ponašati, i još sam ljutit. Izopćili su me. Možda samo treba reći istinu.“

Nekadašnji agent ističe da je u početku razumio situaciju i sve radio da zaštiti privatni život Schumachera, ali da ga sada pogađaju laži kojima, kako tvrdi, obitelj opravdava udaljenost: „Rekao sam sebi da ću brinuti za njegovu obitelj jer ne mogu promijeniti prošlost. Pa, Michael mi je bio kao sin. I danas me boli kad pričam o tome. Samo gledam i slušam laži obitelji.“

Podsjetimo, Michael Schumacher će 3. siječnja proslaviti 56. rođendan, a u karijeri je osvojio rekordnih sedam naslova prvaka Formule 1 i taj rekord dijeli s Lewisom Hamiltonom.

Ključne riječi
Willi Weber Michael Schumacher

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

FILE PHOTO: Mexico Grand Prix
Video sadržaj
2
NADA RED BULLA

Tko je najnoviji vozač u Formuli 1? Otac je iz Švedske, majka iz Indije, a on Britanac

Netom završenu sezonu u Formuli 2 završio je na šestom mjestu, ali je bio jedan od najkontinuiranijih vozača tijekom cijele sezone. U gotovo svakoj utrci je završavao je među deset najboljih, a ostvario je pet plasmana na postolje, od čega tri pobjede. Ta stabilnost donijela mu je mjesto u momčadi Racing Bulls (mlađi brat Red Bulla) za iduću sezonu Formule 1 pored Novozelanđanina Liama Lawsona

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!