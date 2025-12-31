Obitelj Michaela Schumachera laže, trebaju samo reći istinu. Mislim da ga više nikad neću vidjeti

Willi Weber, nekadašnji agent legendarnog vozača Formule 1 Michaela Schumachera, u otvorenom intervjuu za Gazetu opisao je koliko ga je pogodila udaljenost od bivšeg klijenta posljednjih 12 godina i odnosi s njegovom obitelji.

„Kada razmišljam o Mihaelu, nažalost nemam više nikakvu nadu da ću ga ponovo vidjeti. Nikakve pozitivne vijesti nisam dobio već deset godina“, rekao je Weber. Istaknuo je da žali što ga nije posjetio odmah nakon nesreće i da se dugo osjećao krivim zbog toga: „Trebao sam otići odmah u bolnicu, oplakivao sam ga kao pas. To me jako pogodilo, ali na kraju sam morao to pustiti i oprostiti se od Michaela.“

Weber je opisao i koliko ga je frustrirala politika obitelji Schumacher, koja ga godinama sprječava posjetiti vozača: „Pokušao sam stotine puta kontaktirati Corinnu, nije mi se javila. Zvao sam i Jeana Todta, pitao sam da idem u bolnicu, rekli su da čekam i da je još rano. Ni sljedeći dan nisam dobio odgovor. Nisam očekivao da će se tako ponašati, i još sam ljutit. Izopćili su me. Možda samo treba reći istinu.“

Nekadašnji agent ističe da je u početku razumio situaciju i sve radio da zaštiti privatni život Schumachera, ali da ga sada pogađaju laži kojima, kako tvrdi, obitelj opravdava udaljenost: „Rekao sam sebi da ću brinuti za njegovu obitelj jer ne mogu promijeniti prošlost. Pa, Michael mi je bio kao sin. I danas me boli kad pričam o tome. Samo gledam i slušam laži obitelji.“

Podsjetimo, Michael Schumacher će 3. siječnja proslaviti 56. rođendan, a u karijeri je osvojio rekordnih sedam naslova prvaka Formule 1 i taj rekord dijeli s Lewisom Hamiltonom.