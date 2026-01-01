Naši Portali
ENGLEZI GA HVALE

Sergej Jakirović otkrio tajnu velikog uspjeha! Svi pričaju o njemu, a jedan podatak govori sve

storyeditor/2025-12-30/None_201225_143770091.jpg
IMAGO/Ian Lyall/IMAGOSPORT
Autor
Željko Janković
01.01.2026.
u 07:00

- ​Možete sanjati. Ali moj prvi cilj je dosegnuti 50 bodova, to znači ostanak. Drugi je plasman među prvih deset. Ali vidjet ćemo. Na dobrom smo putu i moramo ovako nastaviti - poručio je Jakirović

Sergej Jakirović polako postaje sve globalnija nogometna tema. Trener koji je po našim nogometnim filterima stalno bio upitan, preporodio je Hull City. U zadnjem je kolu Championshipa u 2025. godini njegova momčad slavila nevjerojatno važnu pobjedu nad Middlesbroughom (1.0). Tom je pobjedom Jakirovićev Hull City došao četvrtog mjesta, a samo ga dva boda dijele od drugog mjesta na ljestvici koje jamči izravan plasman u Premiership (41-43).

- ​Ovo su vrlo velika tri boda za nas, pogotovo protiv Boroa, koji je za mene među tri najbolje momčadi u ligi. Pokazali su to prije tri tjedna kada su nas uništili kod kuće. To je bila prilika da pokažemo da smo tada imali samo loš dan u uredu - rekao je Jakirović.

