U romanu Dostojevskog "Idiot" petrogradsko društvo susreće povratnika, kneza Miškina, i dočekuje ga bez puno strpljenja za nijanse. Budući da se teško uklapa u njihove standardizirane kategorije moći i snage, proglašavaju ga preslabim, preblagim, previše naivnim. U njemu vide manjak, a ne mogućnost drukčije prisutnosti. Poanta romana nije u tome da je Miškin bezgrešan, nego da društvo, čim ne prepozna vlastitu igru, počne kažnjavati drukčiji ton. Ne događa se danas ništa bitno drukčije s papom Lavom XIV. Ovdje problem nije papa. Problem je publika koja ne podnosi tišinu. Sedam mjeseci na Petrovoj stolici, a dobar dio javnosti već se ponaša kao da je pontifikat zaključen, ocijenjen i arhiviran. Netko je očekivao reformnu eksploziju, netko restauratorski zaokret, netko barem jednu veliku scenu koja se može uokviriti i objaviti kao dokaz da se povijest kreće. Umjesto toga dobili smo čovjeka koji govori odmjereno, putuje promišljeno i djeluje kao da zna da je pontifikat maraton, a ne sprint s vatrometom. Razočaranje koje se nakon toga razlilo po komentarima govori više o našim projekcijama nego o samom papi.
Zanima li papu Stepinac? Možda, ali kad procijeni da njegova kanonizacija gradi, a ne razara
Ne skriva da nastavlja liniju pape Franje, ali nastavlja je drukčije. Kao graditelj mostova želi povezati razdvojene tabore u Crkvi koji su danas ideološke tvrđave. No tu se otvara opasnija mogućnost da "most" postane trajna legitimacija paralelnih Crkava koje se više ne slušaju, nego samo administrativno trpe
Naravno da razara jer svi krscani bi se trebali ujediniti ako ne zelimo nestati. Stepinac je proglasen blazenim i to je to. Uopce nije vazno da li je svetac ili nije - njegovi postupci za vrijeme rata (za koje mislim da su bili ulgavnom pozitivni) je jedino sto je relevantno.
Ovog kvaziteologa da citam? Pa to je dno dna.
Jedini koji razara si ti i tebi slični.