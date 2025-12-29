Zanima li papu Stepinac? Možda, ali kad procijeni da njegova kanonizacija gradi, a ne razara

U romanu Dostojevskog "Idiot" petrogradsko društvo susreće povratnika, kneza Miškina, i dočekuje ga bez puno strpljenja za nijanse. Budući da se teško uklapa u njihove standardizirane kategorije moći i snage, proglašavaju ga preslabim, preblagim, previše naivnim. U njemu vide manjak, a ne mogućnost drukčije prisutnosti. Poanta romana nije u tome da je Miškin bezgrešan, nego da društvo, čim ne prepozna vlastitu igru, počne kažnjavati drukčiji ton. Ne događa se danas ništa bitno drukčije s papom Lavom XIV. Ovdje problem nije papa. Problem je publika koja ne podnosi tišinu. Sedam mjeseci na Petrovoj stolici, a dobar dio javnosti već se ponaša kao da je pontifikat zaključen, ocijenjen i arhiviran. Netko je očekivao reformnu eksploziju, netko restauratorski zaokret, netko barem jednu veliku scenu koja se može uokviriti i objaviti kao dokaz da se povijest kreće. Umjesto toga dobili smo čovjeka koji govori odmjereno, putuje promišljeno i djeluje kao da zna da je pontifikat maraton, a ne sprint s vatrometom. Razočaranje koje se nakon toga razlilo po komentarima govori više o našim projekcijama nego o samom papi.