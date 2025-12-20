Ivica Tucak objavio tko neće ići na Europsko prvenstvo u Beograd: 'Želim poslati jasnu poruku'

Nakon što su uspješno odradili prvi, bazični dio priprema za Europsko prvenstvo, hrvatski vaterpolisti dobili su tri dana odmora. Taj predah bio je prijeko potreban nakon iznimno napornog ritma koji je kulminirao pripremama i prijateljskom utakmicom u Mađarskoj, gdje su Barakude u Szegedu svladale domaćine s 14:13. Od nedjelje su ponovno na okupu, ovoga puta u Splitu, gdje će u poljudskom bazenu nastaviti s tehničko-taktičkim dijelom priprema. Izbornik Ivica Tucak iskoristio je novo okupljanje kako bi donio prve teške odluke i skratio inicijalni popis od 25 igrača.

Za petoricu mladih i talentiranih vaterpolista splitski dio priprema ujedno je i kraj ovog ciklusa s reprezentacijom. S popisa su otpali centri Viktor Tončinić (18) iz Mladosti i Branimir Herceg (25) iz Jug Adriatic osiguranja, vanjski igrači Maro Šušić (18), također iz Juga, i Tin Brubnjak (24) iz Primorja EB te branič Roko Akrap (24) iz Solarisa. Ipak, izbornik naglašava kako je ovo daleko od konačnog popisa od 15 putnika za Beograd te da su vrata reprezentacije za ove igrače i dalje širom otvorena u budućnosti.

Odluka o skraćivanju popisa nikada nije laka, što je potvrdio i sam izbornik. “Stalno govorim i nije floskula, meni ova skraćenja popisa igrača teško padaju. Mislim, i svakom treneru”, iskreno je priznao Ivica Tucak, a zatim poslao snažnu poruku, kako onima koji su otpali, tako i ostalim mladim igračima koji su i dalje dio momčadi. “Želim poslati jednu jasnu poruku. Reprezentacija nije samo onih 15 igrača koji će igrati, nego je reprezentacija nešto šire, više. Drago mi je da smo dodatno otvorili vrata mladim igračima. Klubovi stvaraju igrače, a reprezentacija ih dodatno oblikuje, usavršava. Siguran sam da su ovi mladi momci nakon desetak dana zajedničkog rada bolji igrači nego što su bili”, pojasnio je Tucak.

Izbornik je izrazio veliko zadovoljstvo reakcijom i radom mlađih igrača, istaknuvši kako su se savršeno uklopili. Posebno mu je žao bilo Mara Šušića, koji je zbog teške gripe propustio gotovo sve treninge u Zagrebu. “Mali Šušić je cijelo vrijeme bio s nama u hotelu, ali gripa ga je baš ‘pokosila’. No, strašno sam zadovoljan reakcijom jednog Jerkovića, Pavlića, Ćurkovića, Čubranića, Tončinića, Hercega. Svi su sjajno radili. Tončinić i Herceg su sad otpali jer na poziciji centra imamo dvojicu iskusnijih, Lončara i Vrlića, uz Burića koji to također može odigrati. Ali oni su budućnost hrvatskog vaterpola”, izjavio je Tucak za Sportske novosti.

U Splitu će Barakude trenirati do 23. prosinca, a fokus će biti na video-analizi utakmice s Mađarskom te na daljnjem taktičkom uigravanju. Nakon toga slijedi kratka pauza kako bi igrači proveli Badnjak i Božić u krugu svojih obitelji. Novo okupljanje zakazano je već za 26. prosinca u Zagrebu, odakle reprezentacija putuje na jaki pripremni turnir u Rotterdamu, koji će poslužiti kao generalna proba uoči Europskog prvenstva u Beogradu. Tamo će Hrvatska igrati u skupini B sa Slovenijom, Gruzijom i Grčkom.