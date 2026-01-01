Naši Portali
AI REVOLUCIJA

Nove kamere siju strah u ovoj europskoj prijestolnici: Umjetna inteligencija u 4 dana ulovila 2500 prekršitelja

VL
Autor
Večernji.hr
01.01.2026.
u 11:00

Cijeli proces od detekcije do kažnjavanja u potpunosti je automatiziran. Kada kamera zabilježi prometni prekršaj, sustav automatski snima videozapis kao dokazni materijal i fotografira vozilo

Složili se mi s time ili ne, umjetna inteligencija sve je prisutniji dio naših života, preuzimajući uloge koje su nekada bile rezervirane isključivo za ljude, uključujući i provođenje prometnih propisa. Trendu korištenja pametnih kamera za nadzor brzine, koji je već zaživio u najmanje desetak zemalja svijeta, sada se pridružila i Grčka. U sklopu pilot projekta, grčke su vlasti za početak instalirale osam naprednih radarskih kamera na središnjim lokacijama u glavnom gradu Ateni, a prvi rezultati pokazali su se iznimno učinkovitima.

U samo četiri dana testnog rada, ove su kamere zabilježile više od 2.500 prometnih prekršaja. Podaci su zapanjujući, a kao primjer se ističe učinak samo jedne kamere koja je u tom kratkom razdoblju evidentirala više od tisuću prekršaja povezanih s korištenjem mobitela tijekom vožnje i nevezanjem sigurnosnog pojasa, što su dva od najčešćih uzroka teških prometnih nesreća.

Kamere opremljene umjetnom inteligencijom programirane su da precizno prepoznaju širok spektar prometnih prekršaja. Osim već spomenutog korištenja mobitela i ignoriranja sigurnosnog pojasa, sustav automatski detektira prekoračenje dopuštene brzine, prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu te nepropisno korištenje i zlouporabu zaustavne trake na autocestama i brzim cestama.

Cijeli proces od detekcije do kažnjavanja u potpunosti je automatiziran. Kada kamera zabilježi prometni prekršaj, sustav automatski snima videozapis kao dokazni materijal i fotografira vozilo. Nakon toga, vozači uhvaćeni u prekršaju dobivaju obavijest putem SMS poruke, e-pošte ili izravno putem vladinog portala, gdje im je omogućeno i izravno plaćanje izrečene kazne. Naravno, svakom vozaču ostavljena je mogućnost podnošenja žalbe ukoliko smatra da je neopravdano kažnjen.

Osim povećanja sigurnosti u prometu, grčke vlasti računaju i na značajan financijski prihod od kazni. Prema pisanju portala Klix.ba, procjenjuje se da bi samo jedna ovakva kamera s umjetnom inteligencijom mogla generirati kazne u vrijednosti od čak 750.000 eura u samo tri dana. Zbog toga Grčka planira značajno proširiti projekt postavljanjem do 2.000 fiksnih AI kamera na cestama diljem zemlje, uz dodatnih 500 "mobilnih" kamera koje će biti ugrađene u autobuse gradskog prijevoza. Te mobilne kamere primarno će služiti za kažnjavanje vozača koji nepropisno koriste ili blokiraju prometne trake rezervirane za autobuse.

Ključne riječi
Atena prometne kamere Barkod

Komentara 1

Avatar Navrdeda
Navrdeda
12:22 01.01.2026.

Uskoro će kažnjavati i kad prdneš . Stvara se veliki konclogor, Ljudi nisu svesni toga Uskoro neće moći iz grada u grad jer to ugrožava klimu . , Neće niko imamti ništa i biće srećni zbog toga. jedino što ćebog toga. jedino što će imati to jr QR kod ili ugrađeni čip. Dok će elita, imati svoje vavilonske vrtove

