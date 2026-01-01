Predviđanja 'novog Nostradamusa' za 2026.: Evo kako će završiti rat u Ukrajini, a jednu zemlju čeka katastrofa

Više od tri desetljeća, Craig Hamilton-Parker, poznat kao 'novi Nostradamus', predviđa budućnost. Sa zapanjujućom preciznošću, predviđa događaje, a sada je u razgovoru za britanski Metro, Hamilton-Parker podijelio svoja predviđanja za 2026. godinu, s posebnim naglaskom na političke i ekonomske prevrate u Velikoj Britaniji.

Financijski krah i politička nestabilnost u UK

Jedno od ključnih predviđanja Hamilton-Parkera odnosi se na predstojeći financijski krah u Velikoj Britaniji. Prema njegovim riječima, tržišni šok koji će pogoditi Britaniju tijekom proljeća i ljeta 2026. godine bit će teži nego za ostatak Zapada, što će urušiti povjerenje u vladu i izazvati politički slom.

„Proljetno-ljetni tržišni šok pogodit će Britaniju jače nego ostatak Zapada, urušavajući povjerenje u vladu“, izjavio je Craig. Ovaj ekonomski krah, prema njegovim riječima, izazvat će masovne prosvjede i javni bijes zbog imigracije i visokih troškova života. Posljedično, to će dovesti do ustavne krize, jer će vlada odbiti raspisivanje izbora. Hamilton-Parker također predviđa unutarnje sukobe unutar laburističke stranke, što će dovesti do sloma vlade pod vodstvom Sir Keira Starmara. „Privremena premijerka, vjerojatno Yvette Cooper, nakratko će stabilizirati vladu prije iznenadnih općih izbora“, rekao je Hamilton-Parker.

Reform UK dolazi na vlast

Nakon sloma Starmerove vlade, Craig vidi politički preokret u kojem će Reform UK preuzeti vodstvo, ponajviše uz potporu konzervativaca. „Reforma se dalje širi kako se strankama pridružuju osobe poput Liz Truss, Suelle Braverman i Jacoba Rees-Mogga“, predviđa Hamilton-Parker. Prema njegovim riječima, Reform UK će postati glavni politički faktor u Velikoj Britaniji.

Nemiri i kulturni ratovi

Usred političkih promjena, Hamilton-Parker predviđa da će u Britaniji izbiti masovni nemiri zbog imigracije i kulturnih razlika. „Obnovljeni kršćanski preporod javlja se kao reakcija na islamistički utjecaj, a glasni europski govornik koji poziva na „zabranu islama“ postaje gromobran za kontroverze“, rekao je. On također predviđa antiimigracijske nerede koji će izbiti u nekoliko britanskih gradova. Hamilton-Parker također predviđa smrt kralja Charlesa, što će izazvati šok u britanskoj javnosti. „Unatoč previranjima, obnovljeni interes za tradicionalnu kršćansku vjeru raste, postajući dio šireg duhovnog resetiranja u Velikoj Britaniji“, dodao je.

Globalna predviđanja za 2026. godinu

Craig Hamilton-Parker nije ograničen samo na Britaniju. Njegova predviđanja za 2026. godinu obuhvaćaju globalna događanja. Jedno od najznačajnijih predviđanja odnosi se na propast tržišta umjetničke inteligencije (AI). Prema njegovim riječima, nakon dramatične korekcije dionica AI i tehnoloških tvrtki, doći će do globalnog pada tržišta. „Vodeća kriptovaluta pada i do 70%, poljuljavši povjerenje u industriju diljem svijeta“, predviđa Hamilton-Parker.

Rat u Ukrajini i previranja u Rusiji

Za rat u Ukrajini, Hamilton-Parker je predvidio da će Ukrajina povratiti većinu svog teritorija, dok će Rusija zadržati samo uski koridor prema Krimu. Ovaj scenarij, prema njegovim riječima, postat će stvarnost nakon iznenadnog dogovora između Donalda Trumpa i Vladimira Putina, što će okončati rusko-ukrajinski rat. No, kako on ističe, napetosti će se premjestiti na Daleki istok.

Katastrofe u Kini

Hamilton-Parker također predviđa veliku katastrofu u Kini, koja će biti obilježena neplaćenim radnicima, zamrznutim obveznicama i velikom infrastrukturnom krizom. On predviđa da bi ova katastrofa mogla biti uzrokovana željezničkom nesrećom ili nečim vezanim uz branu Tri klanca. Također, predviđa da će visoki kineski dužnosnik nestati ili misteriozno umrijeti, dok će se zdravlje predsjednika Xi Jinpinga vidljivo pogoršati, što bi moglo posijati „sjeme budućeg kineskog raspada“.

Nemiri u Europi i Sjevernoj Americi

Diljem Europe, Hamilton-Parker predviđa masovne nemire i izbijanje antimuslimanskih nereda. Posebno predviđa pobune poljoprivrednika i studenata u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji i Nizozemskoj. U Sjedinjenim Američkim Državama, on predviđa da će doći do sukoba između ljevičarskih aktivista, islamističkih frakcija i konzervativnih skupina, što će dovesti do kulturnog građanskog rata.

Bliski istok: Preobrazba i novi početak za Iran i Siriju

Na Bliskom istoku, Hamilton-Parker vidi period preobrazbe, s Iranskim režimom koji počinje propadati pod ekonomskim pritiskom. „Nova zastava, kulturni preporod i simbolični povratak Reze Pahlavija označavaju povratak zemlje njenom drevnom perzijskom identitetu“, rekao je. U Siriji, predviđa početak „Projekt Feniks“, koji će obnoviti obalu zemlje u prosperitetnu turističku regiju.

Craig Hamilton-Parkerova predviđanja za 2026. godinu ocrtavaju turbulentnu sliku svijeta, s političkim prevratima, ekonomskim krizama i društvenim nemirima koji će oblikovati našu budućnost. Hoće li se njegova predviđanja ostvariti, ostaje da se vidi, no jedno je sigurno – 2026. godina donosi velike promjene.