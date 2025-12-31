Gdje živi Goran Ivanišević? Ne posjeduje nekretninu, stan je prodao Severininom bivšem mužu

U jeku medijskog interesa koji je izazvao prvo prekidom trenerske suradnje s grčkim tenisačem Stefanosom Tsitsipasom, a potom i nastavkom pravne bitke s bivšom suprugom Tatjanom Dragović, isplivali su i zanimljivi detalji o stambenom statusu našeg proslavljenog teniskog asa. Goran Ivanišević, osvajač Wimbledona, prije nekoliko je godina prodao svoj raskošni stan smješten u samom srcu Zagreba, i to ne bilo kome, već srpskom poduzetniku Milanu Popoviću, javnosti najpoznatijem kao bivšem partneru pjevačice Severine Vučković. Nakon te prodaje, Goran se sa sadašnjom suprugom, radijskom voditeljicom Nives Ivanišević, i njihovim sinom Oliverom preselio u novi, prostrani dom, no pod bitno drugačijim vlasničkim uvjetima koji su sada privukli pažnju.

Naime, kako pišu domaći mediji poput portala Story Goran Ivanišević trenutno ne posjeduje nekretnine na svoje ime. Obitelj živi u luksuznom dvoetažnom stanu na zagrebačkom Srebrnjaku, no vlasnica te nekretnine nije teniska legenda, već njegova supruga Nives. Upravo je ona potpisala kupoprodajni ugovor te je u zemljišnim knjigama upisana kao jedina vlasnica stana, što znači da se cjelokupna imovina formalno vodi na nju. Ovaj podatak postaje posebno intrigantan u svjetlu činjenice da Ivanišević vodi sudske sporove vezane uz podjelu imovine stečene tijekom prvog braka, što cijeloj situaciji daje dodatnu dimenziju.

Riječ je o impresivnoj nekretnini koja se prostire na ukupno 144,47 kvadratnih metara, a smještena je u prizemlju i na prvom katu stambene zgrade u mirnom zagrebačkom kvartu. Stan je dizajniran kako bi pružio maksimalan komfor i funkcionalnost za obiteljski život. Sadrži ulazni prostor sa stubištem, dvije dječje sobe, dvije moderne kupaonice, glavnu spavaću sobu, prostrani dnevni boravak spojen s blagovaonicom, kuhinju, pretprostor i dodatni WC. Uz unutarnji prostor, stanu pripadaju i vanjski sadržaji koji ga čine još atraktivnijim: trijem, loggia, nenatkriveni balkon, privatno parkirno mjesto te vrt i uređene zelene površine koje obitelji pružaju privatnu oazu mira.

Iako se bračni par Ivanišević trudi svoj privatni život držati podalje od očiju javnosti, s vremena na vrijeme putem društvenih mreža, ponajviše Instagrama, podijele pokoji detalj iz svoje svakodnevice. Upravo su te objave dale uvid u uređenje njihova doma. Interijerom dominiraju svijetli i neutralni tonovi koji prostoru daju prozračnost i eleganciju. Prevladavaju boje iz takozvane "nude" palete, poput bež i bijele, uz tople kombinacije sive boje. Kako bi razbili monotoniju i dodali dozu topline, prostor su decentno upotpunili komadima namještaja u tamnosmeđim nijansama, stvarajući tako ugodan i bezvremenski ambijent.

Cijela priča o imovinskom stanju Gorana Ivaniševića dobiva na težini kada se uzme u obzir kontekst njegovih sudskih procesa. Prema pisanju tjednika Nacional, Ivanišević je podigao niz tužbi protiv bivše supruge Tatjane Dragović, tražeći povrat dijela imovine za koju tvrdi da mu pripada. U jednom od sporova tužio je čak i vlastitu kćer Amber, zahtijevajući polovicu vlasništva nad luksuznim stanom koji joj je njezina majka Tatjana darovala, što je dodatno šokiralo hrvatsku javnost i bacilo novo svjetlo na kompleksne obiteljske i imovinske odnose slavnog sportaša.