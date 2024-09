Mladostaši se rasplivali i raspucali protiv nekonkuretnih Kotorana

U prvoj utakmici kvalifikacijskoj turnira za Eurokup koji se igra u Zagrebu, vaterpolisti Mladosti lijepo su se rasplivali i raspucali protiv crnogorskog Cattara (18:4). S obzirom na rezultat prva pomisao mnogima će biti da su se mladostaši poigravali sa suparnicima koju (pr)ocjenu ublažit će činjenica da su Kotorani pogodili vratnicu čak devet puta.

Doduše, i mladostaši su promašili puno zicera pa je rezultat i blizu realnog odnosa snaga s obzirom na to da su zagrebački domaćini formirali sastav za Ligu prvaka a nasuprot sebe imali su četvrtu crnogorsku momčad. Nažalost, žapci Ligu prvaka igrati neće i zato im ne preostaje ništa nego jurišati na trofej u drugom najjačem klupskom natjecanju na Starom kontinentu.

Već nakon dvije četvrtine sve je bilo jasno (8:2) a tih prvih osam mladostaških pogodaka zabilo je osam različitih igrača. Na koncu su strijelci bili Bašić (3), Lazić (3), J. Bušić (3), T. Bušić (2), Vukičević (2), Harkov (2), Biljaka (2) i Bukić (1). Za Kotorane zabijali su Milaš (2), Kovačić (1) i Petrović (1).

Nakon dobrog početka turnira na kojem Mladost ima imperativ osvajanja prva dva mjesta koja vode dalje, trener žabaca Damir Vincek je kazao:

- Nema nam druge. Ili barem biti među prva dva što je dovoljno za prolaz. Sigurno smo favoriti ovdje gdje se igra druga razina vaterpola u odnosu na onaj nedavni kvalifikacijski turnir za Ligu prvaka. Odrađeno je, moramo još neke stvari doraditi, naročito u završnicama napada. I u drugoj utakmici čeka nas suparnik protiv kojeg ću gledati poštedjeti reprezentativce koliko je god moguće i dati mogućnost da igraju mladi igrači poput dvojice Bušića, Jajčinovića, drugog Vrlića.

U konkurenciji Cattara Kotor, španjolskog San Andreua, turskog ENKA Istanbula i grčkog Apollona Smyrna, najveći konkurent za prvo mjesto Zagrepčanima će biti momčad iz Grčke.

- Oni su stvarno dobro posloženi, doveli su bivše reprezentativce, imaju dva odlična Srbina a trener im je Crnogorac tako da su dobri. Znamo ih od prošle sezone, kada smo od njih u Barceloni izgubili 7:14. Dakako, Mladost od lani i ova nije isti sastav i bit će to prava utakmica. No, razina naše igre nije još ona kakva treba biti. Iz utakmice u utakmicu to moramo ispravljati.

Nakon onog nes(p)retnog nastupa na kvalifikacijskom turniru za Ligu prvaka u Kragujevcu, s obzirom na ulaganja u momčad, Mladosti ne preostaje ništa drugo nego jurišati na trofej u Eurokupu.

- Sigurno ćemo jurišati na trofej no tu ima stvarno dobrih momčadi kao što su Pro Recco, Jug, Brescia, BVSC koji nas je dobio u Kragujevcu. To su stvarno dobre momčadi koje ovo natjecanje mogu osvojiti - zaključio je Vincek uoči druge utakmice (petak u 20 sati) i dvoboja sa španjolskim San Andreuom.