Rat se dobiva ekonomijom, a ni europska ni ruska nisu baš u nekoj formi

Tko se boji rata još? Odnosno Rusije još? Svi, ako je suditi po vijestima koje se planiraju iz najviših vojnih i političkih krugova Europske unije i NATO-a, barem kada je o Europi riječ. Neke najnovije procjene govore kako bi se Rusija konačno mogla sukobiti s NATO-om 2027. ili 2028. godine. Ako pitate Ruse, oni su u sukobu s NATO-om barem od 2014. kada je u Ukrajini izvršen prevrat. To što misle Rusi i nije osobito bitno, nego je važnije ono što rade, odnosno ne rade na terenu. A nismo jednom napisali na ovim stranicama da u konačnici ne izgledaju ništa bolje od Crvene Armije pri opsadi kod Staljingrada u drugom velikom ratu, da ne kažemo kao carska vojska 1916. Dakle, uspjeh im je nikakav osim što su nešto modernije opremljeni i imaju dronove. Ruska vojska u ovom se ratu doista pokazala kao tigar od papira, bez koncepcije, s lošim lancem zapovijedanja što se tek donekle popravilo, s incidentima koji su u modernoj vojsci neprihvatljivi. Pijane se časnike krivi za recentni poraz kod Kupjanska, jer to doista nije ništa drugo nego poraz, Rusi su nakon ponovnog ulaska u taj grad iz njega istjerani. I dalje naganjaju ukrajinske vojnike po Pokrovsku i Mirnogradu. 'Ajde, zauzeli su Seversk, ali sada tek slijede bitke za Kramatorsk i Slavjansk.