Uoči požara na skijalištu prošla je pored bara: 'Ovdje je kaos, pripremamo se za najgore'

"Stojim kod policijskog kordona – iza mene možete vidjeti mjesto ove eksplozije", napisala je novinarka BBC-a Silvia Costeloe. Ona se našla na mjestu tragedije na švicarskom skijalištu, gdje je u požaru u baru više osoba poginulo. "U posljednjih nekoliko minuta policija je postavila bijele paravane i nastavljaju forenzički rad. Za sada je vrlo malo informacija izašlo u javnost. Još ne znamo točan broj stradalih, ali postoji strah s obzirom na razmjere ove intervencije", dodala je. Costeloe je razgovarala s nekim ljudima koji su čuli eksploziju, a zatim satima nakon toga slušali sirene hitne pomoći.

"Jedan mi je čovjek rekao da je čak pomislio da su kola hitne pomoći došla zato što su ljudi previše pili. No, nažalost, sinoć se ovdje odvijala scena potpunog kaosa", izjavila je. Ona je samo pola sata prije tragedije prošla automobilom pokraj bara Le Constellation. "Ljudi su bili na ulicama. Ovo je velika dolina i s bilo kojeg balkona možete vidjeti vatromet po cijeloj dolini", objasnila je. Kaže kako na skijalištu vlada atmosfera šoka.

"Mnogi su barovi luksuzni, ali Constellation nije bio takav. To je stvarno velik bar, s katom na kojem su televizijski ekrani gdje ljudi dolaze gledati nogometne utakmice. U prizemlju je bio veliki šank gdje su, pretpostavljam, ljudi jučer plesali i pili", napisala je. "Tamo se ide na pivo. To je svojevrsni bar za mlađu publiku. Bilo bi tamo mješavine mladih ljudi, Švicaraca, ljudi koji su došli iz dolina slaviti ovdje u Crans-Montani", dodala je.

Policija još nije službeno potvrdila točan broj poginulih, ali Sky News prenosi kako su švicarske vlasti rekle ministarstvu vanjskih poslova Italije da je najmanje 40 ljudi poginulo. "Pogledajte razmjere ove operacije, pogledajte golemu barijeru koja je postavljena ondje gdje se provodi forenzička istraga. Ovo je bio velik bar, a vidjeli smo i snimke požara koji je zahvatio cijeli objekt. Nadamo se da je broj žrtava malen, ali pripremamo se na najgore", zaključila je novinarka.