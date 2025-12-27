"Barakude" potopile Tursku na otvaranju turnira u Rotterdamu

U Rotterdamu je počeo međudržavni vaterpolo turnir seniorskih vrsta, a u prvoj je utakmici turnira, sve u sklopu priprema za EP u Beogradu (10. – 25. siječnja 2026.). Hrvatska pobijedila Tursku očekivano uvjerljivo, visoko i bez ikakvih problema - 19:10.

Barakude su na turnir u Rotterdamu, odnosno na tamošnji bazen praktički došli s puta. Prvo let do Amsterdama, pa potom do najveće europske luke. Izbornik Ivica Tucak je za utakmicu odredio 14 igrača, odnosno nisu igrali kapetan momčadi Marko Bijač, baš kao ni Luka Bukić, Ante Vukičević, Josip Vrlić i Filip Kržić. No, zato su se svi preostali s iznimkom obojice vratara (Popadić i Marcelić), te centra Lončara upisali u strijelce.

U početku, prvih 10-ak minuta je još bilo nepovezanosti u igri naše momčadi. Slab i netočan protok lopte, loša realizacija brojčane nadmoći i k tomu slično. To je razdoblje suparnik uspio iskoristiti, te od 3:1 za Hrvatsku dvije i pol minute prije kraja prve četvrtine, preokrenuti u 5:3 za Tursku točno sredinom druge četvrtine.

Vrlo, vrlo brzo su čvršćim presingom, te s više koncentracije, naši igrači preokrenuli igru u svoju rezultatsku korist. Fatović je realizirao peterac za smanjenje vodstva suparnika (4:5), a da bi pola minute kasnije Bašić s vanjske pozicije izjednačio (5:5).

Minutu ili preciznije, 58 sekundi kasnije Marko Žuvela je zatresao mrežu za puni obrat (6:5 za Hrvatsku). Na tzv. veliki odmor, dakle nakon druge četvrtine, otišlo se s minimalnom prednošću Barakuda (7:6).

U druge dvije četvrtine Turci su ‘nestali’ iz bazena, točnije do izražaja je došla hrvatska kvaliteta. Po šest golova u trećoj odnosno četvrtoj četvrtini, raspucani Fatović, Bašić, Butić, a i realizacija igrača više je značajno podignuta. Od 1-6 pred kraj druge četvrtine do 7-12 na kraju utakmice.

Turska je u tom dijelu igre završila s mjerom 6-15, drugim riječima naši su se igrači ukupno devet puta uspješno obranili s igrače manje.

Jedini peterac za Hrvatsku realizirao je Loren Fatović, dok su Turci od 3 kaznena udarca, iskoristili 2. Vratar Toni Popadić je obranio peterac još u prvoj četvrtini.

Kad smo kod vratara, spomenimo da su Popadić i Marcelić branili po dvije četvrtine, a obojica su imala po 4 obrane.

Sljedeću utakmicu na turniru Barakude igraju u nedjelju, od 20 sati protiv Nizozemske. U ponedjeljak, 29. prosinca slijedit će i treći suparnik, momčad Mađarske s početkom u 18 sati.