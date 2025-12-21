Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
Vaterpolo

Žabice uvjerljivo do obrane naslova

Autor
Damir Mrvec
21.12.2025.
u 23:15

Izrazito nadmoćno, bez prave konkurencije ako je suditi po rezultatima, kadetkinje ŽAVK Mladosti su osvojile naslov prvakinja Hrvatske. Mogli bi dodati i obranile naslov, jer su nacionalnu krunu osvojile i prije godinu dana.

Izrazito nadmoćno, bez prave konkurencije ako je suditi po rezultatima, kadetkinje ŽAVK Mladosti su osvojile naslov prvakinja Hrvatske. Mogli bi dodati i obranile naslov, jer su nacionalnu krunu osvojile i prije godinu dana.

U Vukovaru je odigran završni turnir Prvenstva Hrvatske, a u kojem je u zadnjem, 3. kolu zagrebački sastav ponovio učinak iz prva dva kola odigrana u subotu.

U nedjelju su Žabice svladale Buru iz Splita s čak 20 golova razlike. Ukupna gol razlika Zagrepčanki iz tri susreta je 82:14, a to najbolje zrcali nadmoć koju su mladostašice iskazale ovog vukovarskog vikenda.


Drugo je mjesto pripalo Mursi iz Osijeka koja je jednako uvjerljivo bila bolja od Šibenčanki iz Viktorije, pobijedivši s 8 golova razlike. 

Trofej za najbolju igračicu završnog turnira zavrijedila je Karla Popović (ŽAVK Mladost), dok je najbolja vratarka Sofija Laković (Mursa).

Ključne riječi
Vukovar Mursa Mladost Vaterpolo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!