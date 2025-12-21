Žabice uvjerljivo do obrane naslova

Izrazito nadmoćno, bez prave konkurencije ako je suditi po rezultatima, kadetkinje ŽAVK Mladosti su osvojile naslov prvakinja Hrvatske. Mogli bi dodati i obranile naslov, jer su nacionalnu krunu osvojile i prije godinu dana.

U Vukovaru je odigran završni turnir Prvenstva Hrvatske, a u kojem je u zadnjem, 3. kolu zagrebački sastav ponovio učinak iz prva dva kola odigrana u subotu.

U nedjelju su Žabice svladale Buru iz Splita s čak 20 golova razlike. Ukupna gol razlika Zagrepčanki iz tri susreta je 82:14, a to najbolje zrcali nadmoć koju su mladostašice iskazale ovog vukovarskog vikenda.



Drugo je mjesto pripalo Mursi iz Osijeka koja je jednako uvjerljivo bila bolja od Šibenčanki iz Viktorije, pobijedivši s 8 golova razlike.

Trofej za najbolju igračicu završnog turnira zavrijedila je Karla Popović (ŽAVK Mladost), dok je najbolja vratarka Sofija Laković (Mursa).