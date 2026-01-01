Naši Portali
TRAGIČNA PROSLAVA NOVE GODINE

Tragedija u baru u popularnom zimovalištu, nekoliko ljudi poginulo. Pojavile se prve snimke

01.01.2026.
u 07:36

Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju požar u baru gdje se održavala proslava Nove godine

Nekoliko je ljudi poginulo, a drugi su ozlijeđeni nakon eksplozije u baru u švicarskom skijalištu Crans-Montana, priopćila je policija. Eksplozija se dogodila u 1.30 sati u Constellation Baru, izjavila je policija za BBC.

Neprovjerene snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju požar u baru gdje se održavala proslava Nove godine. Organizirana je telefonska linija za pomoć obiteljima pogođenih, priopćila je policija.

Crans-Montana je luksuzno skijalište smješteno u srcu Švicarskih Alpa, otprilike dva sata od švicarske prijestolnice Berna. Skijalište ima 137 kilometara staza. Krajem siječnja, skijalište bi trebalo biti domaćin prestižnog događaja u brzom skijanju – FIS Svjetskog kupa.

Prema natpisima na društvenim mrežama, do požara je došlo nakon što je ispaljen vatromet, a pojavile su se i prve snimke. 

LU
Lukeruk
08:44 01.01.2026.

Zakaj nigdje nema fotografija iz zraka sa sinoćnjeg dočeka na Jelačić placu? A nema baš ni članaka o tom velebnom dočeku?

