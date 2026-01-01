Objavljen identitet vozača Anthonyja Joshue u stravičnoj prometnoj nesreći, bit će kažnjen

Vozač boksača Anthonyja Joshue, Kayode Adeniyi (47), trebao bi biti optužen za nesmotrenu vožnju u sljedećih 48 sati, otkrili su policijski izvori u Nigeriji. Adeniyi, koji je dugogodišnji član Joshuinog nigerijskog logističkog tima, otpušten je iz bolnice u Lagosu na Staru godinu te je prevezen dva sata sjevernije u Abeokutu, glavni grad države Ogun, gdje se u ponedjeljak dogodila smrtonosna nesreća. Tamo je bio ispitan nekoliko sati i dao je službenu izjavu o događajima koji su prethodili sudaru u kojem su poginula dva Joshuina bliska prijatelja.

Policijski izvor potvrdio je da je vozač pušten nakon što je primio liječničku pomoć zbog lakših ozljeda te je potom odveden na ispitivanje. "U stabilnom je stanju i mogao nam je dati svoju verziju događaja koji su doveli do nesreće. Odluku o podizanju optužnice očekujemo u idućih 48 sati, iako bi praznici mogli odgoditi postupak. Moguće je da će se na sudu pojaviti u petak, ali to ovisi o brzini procesa. Optužnica bi bila za nesmotrenu vožnju", izjavio je izvor za Daily Mail.

Prema navodima, Adeniyi je upravljao Lexusom i vozio znatno iznad ograničenja brzine od 105 km/h na autocesti Lagos-Ibadan kada je izgubio kontrolu nad vozilom nakon puknuća gume tijekom pretjecanja. Automobil u kojem su bili Joshua i dvojica članova njegovog tima, Sina Ghami i Kevin Latif Ayodele, zabio se u nepropisno parkiran kamion koji je prevozio soju. Silina udarca potpuno je uništila jednu stranu automobila, a Ghami i Ayodele su preminuli na licu mjesta, dok su Joshua i vozač zadobili samo lakše ozljede.

Boksač je sjedio iza vozača i za dlaku je izbjegao smrt, a lokalni spasioci njegovo su preživljavanje opisali kao "pravo čudo". Joshua i dvojica preminulih prijatelja stigli su u Nigeriju u ponedjeljak letom iz Londona, a mediji su objavili i fotografiju nasmijanog boksača s nosačem prtljage po imenu Solomon, snimljenu neposredno prije tragičnog putovanja.

Spomenuti nosač prtljage, Solomon, ispričao je novinarima o njihovom susretu. "Svi su se smijali, šalili i bili odlično raspoloženi dok su prolazili prema izlazu. Često viđam Joshuu ovdje jer redovito dolazi u Nigeriju. Rado je pozirao za fotografiju, a zatim je otišao mašući i smiješeći se. Nisam mogao vjerovati kada sam samo nekoliko sati kasnije vidio vijest da je sudjelovao u smrtonosnoj nesreći", rekao je.

U međuvremenu, vozač nepropisno parkiranog kamiona, kako je ranije otkriveno, nestao je i policija je za njim pokrenula aktivnu potragu. Također je objavljeno da su lijesovi s tijelima preminulih Ghamija i Ayodelea prevezeni iz Lagosa teretnim letom Turkish Airlinesa koji je sletio u Istanbul na Novu godinu, odakle se očekuje njihov daljnji transport za London.