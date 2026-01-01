Glumica iz filmova za odrasle razoružala slavnog nogometaša: 'Ne treba mi njegov novac'

Nicolas Pépé, krilni napadač iz Obale Bjelokosti, ponovno puni medijske stupce, no ovoga puta razlog nije njegova igra na terenu, već turbulentan i intrigantan privatni život. Nakon što je njegova karijera u Arsenalu, gdje je stigao za rekordnih 80 milijuna eura, doživjela fijasko, Pépé je nogometno oživio u španjolskom Villarrealu. Ipak, čini se da je pravu sreću pronašao izvan travnjaka, u vezi s bivšom američkom glumicom iz filmova za odrasle, Teannom Trump. Par, koji je svoju romansu dugo držao podalje od očiju javnosti, sada otvoreno pokazuje svoju ljubav, a njihova priča postala je jedna od najkomentiranijih u svijetu nogometa. Veza je navodno započela krajem 2024. godine, nedugo nakon što je Pépé u kolovozu potpisao za Villarreal, a javnost je za njih saznala kada su krajem godine objavili zajedničku fotografiju s večere. Od tada su nerazdvojni, a Teanna je postala redovita gošća na tribinama stadiona El Madrigal, gdje bodri svog partnera.

Teanna Trump, pravim imenom Keanna Nichele Jones, rođena je 1995. godine u Indiani, a u industriju zabave za odrasle ušla je s osamnaest godina, 2014. godine. Ubrzo je postala jedno od prepoznatljivijih lica industrije, osvojivši i nekoliko prestižnih nagrada, uključujući AVN nagradu za najbolju novu zvijezdu 2016. godine. Međutim, oko 2020. godine objavila je da se povlači iz snimanja filmova i svoju karijeru usmjerava na platforme s pretplatom, poput OnlyFansa, gdje objavljuje ekskluzivni sadržaj za svoje pratitelje.

𝗧𝗘𝗔𝗡𝗡𝗔 𝗧𝗥𝗨𝗠𝗣 🇺🇸 𝗡’𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗡𝗜𝗖𝗢𝗟𝗔𝗦 𝗣𝗘𝗣𝗘 🇨🇮 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟’𝗔𝗥𝗚𝗘𝗡𝗧 ! 💰❌



𝗨𝗡𝗘 𝗩𝗥𝗔𝗜𝗘 𝗥𝗘𝗟𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗘𝗫𝗜𝗦𝗧𝗘 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗟𝗘 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥 𝗘𝗧 𝗟’𝗔𝗡𝗖𝗜𝗘𝗡𝗡𝗘 𝗔𝗖𝗧𝗥𝗜𝗖𝗘 𝗫.



👉 Elle explique :



« 𝗝𝗘 𝗡𝗘 𝗦𝗨𝗜𝗦… pic.twitter.com/UPsiBopQha — Actu Foot (@ActuFoot_) December 6, 2025

U jednoj objavi na Snapchatu slikovito je opisala svoju tranziciju:

- Ludo je kako sam brzo promijenila posao. Bila sam pornozvijezda, a sada sam sobarica.

Upravo je njezina prošlost potaknula brojne predrasude i glasine, a najčešća je ona da je s uspješnim nogometašem isključivo zbog novca. No, u nedavnom intervjuu za YouTube kanal Just Riadh, Teanna je odlučila stati na kraj takvim nagađanjima. Odlučno je demantirala da ovisi o nogometaševu bogatstvu.

- Nisam s njim zbog novca. Ne trebam njegov novac. Imam svoj vlastiti – rekla je, dodavši kako Pépé ne plaća apsolutno ništa od njezinih troškova. Kako bi potkrijepila svoje tvrdnje, otkrila je da je tijekom prve godine veze sama plaćala avionske karte kako bi ga posjećivala u Španjolskoj svaka dva tjedna.

- Kupila sam sve te je**ne letove. Htjela sam biti sigurna da razumije da ga ne iskorištavam. Ne koristim ga – zaključila je.

Najveće iznenađenje u intervjuu bila je priča o proslavi Pépéovog 30. rođendana u svibnju. Umjesto da bude obasuta darovima, Teanna je preuzela inicijativu i svom partneru priredila nezaboravno iznenađenje. Organizirala je i platila luksuzno putovanje čija je vrijednost dosegnula vrtoglavih 30.000 dolara.

- Odvela sam ga na putovanje za njegov 30. rođendan. Trideset tisuća dolara. Rekla sam si: Budžet je 30 tisuća. Nije ni znao kamo idemo - otkrila je, dodavši kako nikada nije ni vidjela njegovu bankovnu karticu jer bi joj bilo "čudno" da on sve plaća.

Ipak, ljubav i darovi idu u oba smjera; Pépé je njoj za Valentinovo poklonio luksuznu Goyard torbicu vrijednu više od dvije tisuće eura

Osim što je financijski neovisna, Teanna je otkrila da je veza s Nicolasom značajno utjecala i na njezine poslovne odluke. Priznala je da je znatno smanjila aktivnost na platformi OnlyFans jer se to njezinom partneru ne sviđa.

- Na OnlyFansu sam od 2020., ali sada nešto manje, jer se Nicolasu to ne dopada - objasnila je. Također je dodala kako Pépé izrazito ne voli njezino umjetničko ime, što sugerira da je njihova veza vrlo ozbiljna i da zajedno grade budućnost u kojoj njezina kontroverzna prošlost ostaje iza njih. Njezina privrženost nogometašu seže daleko izvan materijalnog svijeta.

- Čak i da ostane bez novca, bez posla, bez kamera, ostala bih s njim. On je dobar dečko. Nije tip koji će vam govoriti 'toliko te volim' i voditi vas na večere", povjerila se

Posljednjih mjeseci sve su glasnije glasine da Pépé planira zaprositi Teannu i okruniti njihovu vezu brakom. Iako ni nogometaš ni njegova partnerica, kao ni njihovi predstavnici, nisu službeno potvrdili ove navode, njihovi zajednički trenuci koje dijele na društvenim mrežama, kao i njezino druženje s Pépéovom djecom iz prethodnog braka s francuskom influencericom Fanny B, govore u prilog tome da je njihova veza iznimno ozbiljna. Teanna je viđena kako provodi vrijeme s njegovom djecom u Bioparku u Valenciji te u lokalnom akvariju, što pokazuje da je postala važan dio njegova obiteljskog života.