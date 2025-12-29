Naši Portali
INICIJATIVA ZA REFERENDUM OSUĐENA NA PROPAST

HDZ neće podržati rušenje Tomaševića, Matijević: Izbori su bili prije pola godine

Autor
Petra Maretić Žonja
29.12.2025.
u 20:07

Jedino tko bi cijeloj inicijativi, drže u zagrebačkom SDP-u, mogao dati ozbiljnost je HDZ, što u toj stranci to, kako stvari stoje, isključuju

Poziv Marka Perkovića Thompsona na smjenu zagrebačke vlasti s koncerta u Areni pomogao je zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću. Stav je to koji ne dijeli samo većina političkih analitičara već koji je prisutan i u vladajućoj koaliciji u Zagrebu. I dok u Možemo šute, iz više izvora iz vrha zagrebačkog SDP-a poručuju neslužbeno kako je Thompsonova poruka koja ide kontra birača u glavnom gradu kao i okupljanje radikalnih desničara pred Tomaševićevim stanom samo mobilizirala lijevo biračko tijelo, a Tomaševića učvrstilo na poziciji prvog čovjeka grada. Ali isto tako, kaže jedan izvor iz zagrebačkog SDP-a, potvrdilo da je zaključak Skupštine kojim se traži od gradonačelnika da zabrani isticanje ustaških, fašističkih i nacističkih simbola, uključujući i ustaški pozdrav "za dom spremni", na javnim događajima, koncertima u prostorima kojima upravlja Grad Zagreb bio i više nego ispravan i potreban.

Ključne riječi
Ivan Matijević HDZ SDP referendum Tomislav Tomašević Marko Perković Thompson

Komentara 15

Pogledaj Sve
DX
Dx
20:16 29.12.2025.

MPT skupi na jednom koncertu 10 puta više ljuri nego što sve desne stranke zsjedno dobiju glasova. E ta matematika mi nikad ne bude jasna.

Avatar Miloradova pudlica
Miloradova pudlica
20:09 29.12.2025.

Koalicija Zambija u punom sjaju, heheh.

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
20:17 29.12.2025.

MPT juriša s dijasporom na ZG. IQ ≪ 100.

