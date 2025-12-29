Poziv Marka Perkovića Thompsona na smjenu zagrebačke vlasti s koncerta u Areni pomogao je zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću. Stav je to koji ne dijeli samo većina političkih analitičara već koji je prisutan i u vladajućoj koaliciji u Zagrebu. I dok u Možemo šute, iz više izvora iz vrha zagrebačkog SDP-a poručuju neslužbeno kako je Thompsonova poruka koja ide kontra birača u glavnom gradu kao i okupljanje radikalnih desničara pred Tomaševićevim stanom samo mobilizirala lijevo biračko tijelo, a Tomaševića učvrstilo na poziciji prvog čovjeka grada. Ali isto tako, kaže jedan izvor iz zagrebačkog SDP-a, potvrdilo da je zaključak Skupštine kojim se traži od gradonačelnika da zabrani isticanje ustaških, fašističkih i nacističkih simbola, uključujući i ustaški pozdrav "za dom spremni", na javnim događajima, koncertima u prostorima kojima upravlja Grad Zagreb bio i više nego ispravan i potreban.
HDZ neće podržati rušenje Tomaševića, Matijević: Izbori su bili prije pola godine
Jedino tko bi cijeloj inicijativi, drže u zagrebačkom SDP-u, mogao dati ozbiljnost je HDZ, što u toj stranci to, kako stvari stoje, isključuju
Koalicija Zambija u punom sjaju, heheh.
MPT juriša s dijasporom na ZG. IQ ≪ 100.
MPT skupi na jednom koncertu 10 puta više ljuri nego što sve desne stranke zsjedno dobiju glasova. E ta matematika mi nikad ne bude jasna.