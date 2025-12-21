Tucak okupio reprezentaciju u Splitu, spisak smanjen na 20 igrača

Naša najbolja seniorska vaterpolska vrsta okuplia se ove nedjelje u Splitu. Nakon kraćeg odmora kojeg je izbornik Tucak dao igračima po povratku iz Mađarske, pripremni ciklus se nastavlja sljedeća tri dana u poljudskom bazenu.

Kako je i predviđeno prvotnim rasporedom, od nedjelje do utorka (21. – 23. prosinca) Barakude će se pripremati u Splitu, prije nego iznova dobiju dva slobodna dana kako bi bili za Badnjak i Božić doma sa svojim obiteljima.

Za nastavak priprema u Splitu, izbornik Ivica Tucak je odredio 20 igrača, a to znači da je skratio prvi, širi popis za petoricu igrača. Tako na pripremama više nisu Viktor Tončinić, Branimir Herceg, Roko Akrap, Maro Šušić i Tin Brubnjak.

- Već sam u nekoliko navrata rekao, iako ovo nije konačno skraćivanje popisa igrača za Europsko prvenstvo u Beogradu gdje će ih ići 15, meni je svako ipak dosta teško – iz Šibenika će u subotu izbornik Tucak.

Ono što želim posebno istaknuti, poslati poruku mladim igračima. Kako onima koji su sad otpali za ovu akciju, ali tako i onima koji su još s nama. Reprezentacija nije samo onih 15 igrača koji će igrati nego je reprezentacija nešto šire, više.

To je poruka koju šaljemo svim mladim igračima. Drago mi je da smo dodatno otvorili vrata mladim igračima. Klubovi stvaraju igrače, a reprezentacija je ta koja te igrače dodatno oblikuje, usavršava.

Ovi mladi su, ja sam u to siguran, nakon ovih 10-ak samo dana zajedničkog rada, sigurno bolji igrači nego su bili kad su došli. Dobili su iskustvo dodatnog rada, igrajući s kolegama koji su među najboljima na svijetu.

To je ono što daje reprezentacija i mi ćemo na tomu nastaviti. Strašno sam zadovoljan reakcijom mladih igrača. Od Jerkovića, Pavlića, Ćurkovića, Čubranića, Tončinića, Hercega, nažalost Šušića je gripa sputala. Svi su sjajno radili i tako se uklopili.

Što se Splita tiče, ondje će te raditi na nastavku taktike i slično?

- Napravit ćemo video-analizu nedavne utakmice u Szegedu, plus zatvorene trening-utakmice u Budimpešti. Mislim da je to bilo jako dobro, ali ima još nekih stvari koje valja usavršiti.

U Splitu smo do 23. prosinca, onda slijedi odmor za Božić i novo okupljanje 26. prosinca u Zagrebu, nakon kojeg putujemo na turnir u Rotterdamu – veli izbornik Ivica Tucak.

U Split je došlo sljedećih 20 igrača: Bijač, Popadić, Marcelić, Čubranić, Lončar, Vrlić, Burić, Biljaka, Žuvela, Kržić, Ćurković, Bukić, Fatović, Vukičević, Lazić, Harkov, Butić, Bašić, Pavlić, Jerković