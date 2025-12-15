Doznajemo: Kovačević vraća odavno otpisanog dinamovca u prvi plan! A to nije sve...

Dinamo je u Koprivnici odigrao odličnu utakmicu, dosad jako dobri Slaven Belupo nije mogao parirati plavima iako su domaćini poveli s 1:0 već u drugoj minuti. Vezna linija plavih bila je odlična, ne treba reći više nego da je Miha Zajc zabio dva, a Ismael Bennacer jedan pogodak No, trener plavih Mario Kovačević sad ima novi problem, u subotu protiv plavima neugodne Lokomotive neće imati dva važna igrača koji su igrali jako dobro u Koprivnici. Naime, Ismael Bennacer i Monsef Bakrar idu na Afrički kup nacija, igrama u Dinamu zaradili su pozive za to važno natjecanje za reprezentaciju Alžira. I sad Kovačević mora tražiti nova rješenja.

Kako saznajemo, jako blizu udarnom sastavu je ponovno otkriće Dinama Fran Topić (davno ga je Igor Bišćan gurnuo u udarni sastav), dečko je iskoristio priliku u posljednjim utakmicama plavih, ima veliki potencijal. On bi mogao ući na desno krilo jer sad neće biti Bakrara, a Mateo Lisica će još prisilno odmarati zbog mononukleoze. U vezni red bi mogao Marko Soldo, dečko koji je neslužbeno već odavno bio otpisan, čini se nepravedno jer pravu priliku u Dinamu nakon dolaska iz Osijeka u Maksimiru nije ni dobio.

Igrao je protiv Betisa, a mogao bi lako igrati i u subotu kad nema Bennacera, a Ljubičić dosad nije pokazao da je pojačanje za plave. Vidjet ćemo kako razmišlja trener Kovačević, ali Topić i Soldo su sve bliže udarnoj postavi, a onda možda i ostanku u Dinamu iako ih tamo na proljeće brojni nisu vidjeli. Sigurno je da će Kovačević gledati i zdravstveni karton, u Koprivnici zbog temperature nije bilo Stojkovića, valjda neće viroza ili gripa napasti još nekoga jer plavima je ova posljednja utakmica polusezone strašno važna.