VELIKA PROMJENA

Doznajemo: Kovačević vraća odavno otpisanog dinamovca u prvi plan! A to nije sve...

Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL
Foto: Vjeran Zganec ROgulja/PIXSELL
1/3
Autor
Robert Junaci
15.12.2025.
u 20:30

Neće biti Bennacera i Bakrara jer su otišli u svoju repezentaciju, trener Dinama mario Kovačević vadi resurse iz igrača na koje se baš i nije računalo

Dinamo je u Koprivnici odigrao odličnu utakmicu, dosad jako dobri Slaven Belupo nije mogao parirati plavima iako su domaćini poveli s 1:0 već u drugoj minuti. Vezna linija plavih bila je odlična, ne treba reći više nego da je Miha Zajc zabio dva, a Ismael Bennacer jedan pogodak No, trener plavih Mario Kovačević sad ima novi problem, u subotu protiv plavima neugodne Lokomotive neće imati dva važna igrača koji su igrali jako dobro u Koprivnici. Naime, Ismael Bennacer i Monsef Bakrar idu na Afrički kup nacija, igrama u Dinamu zaradili su pozive za to važno natjecanje za reprezentaciju Alžira. I sad Kovačević mora tražiti nova rješenja.

Kako saznajemo, jako blizu udarnom sastavu je ponovno otkriće Dinama Fran Topić (davno ga je Igor Bišćan gurnuo u udarni sastav), dečko je iskoristio priliku u posljednjim utakmicama plavih, ima veliki potencijal. On bi mogao ući na desno krilo jer sad neće biti Bakrara, a Mateo Lisica će još prisilno odmarati zbog mononukleoze. U vezni red bi mogao Marko Soldo, dečko koji je neslužbeno već odavno bio otpisan, čini se nepravedno jer pravu priliku u Dinamu nakon dolaska iz Osijeka u Maksimiru nije ni dobio.

Igrao je protiv Betisa, a mogao bi lako igrati i u subotu kad nema Bennacera, a Ljubičić dosad nije pokazao da je pojačanje za plave. Vidjet ćemo kako razmišlja trener Kovačević, ali Topić i Soldo su sve bliže udarnoj postavi, a onda možda i ostanku u Dinamu iako ih tamo na proljeće brojni nisu vidjeli. Sigurno je da će Kovačević gledati i zdravstveni karton, u Koprivnici zbog temperature nije bilo Stojkovića, valjda neće viroza ili gripa napasti još nekoga jer plavima je ova posljednja utakmica polusezone strašno važna.
Ključne riječi
Fran Topić Marko Soldo Lokomotiva Dinamo

