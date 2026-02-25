Bez pobjednika u susretu Gudmea i Pelistera

Domaćin je nakon prvog poluvremena vodio sa četiri razlike, u nastavku je imao i +5, no Pelister je uspio izjednačiti na 24-24, a potom i povesti sa 25-24. Bilo je to njihovo jedino vodstvo.

Gudme je u samoj završnici imao 27-26 i 28-27, ali su gosti oba puta izjednačili, a posljednji gol na utakmici zabio je Andrzej Gustaw Widomski šest sekundi prije kraja.

Gudme su predvodili Oli Mittun sa sedam, Hjalte Lykke sa šest, te Oskar Rasmussen s pet golova, dok su u makedonskim redovima najefikasniji bili Widomski sa sedam, te hrvatski rukometaš Nikola Grahovac sa šest golova.

U četvrtak se sastaju Barcelona - Zagreb, PSG - Pick Szeged, te Wisla Plock - Magdeburg.

Na ljestvici vodi Magdeburg sa 22 boda, Barca ima 20, a treća je Wisla sa 14 bodova. Zagreb je posljednji s dva boda.