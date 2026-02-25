Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 234
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RUKOMETNA LIGA PRVAKA

Bez pobjednika u susretu Gudmea i Pelistera

Susret 10. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Eurofarm Pelistera
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
25.02.2026.
u 21:25

U prvom susretu 12. kola B skupine rukometne Lige prvaka GOG Gudme i Eurofarm Pelister su odigrali 28-28 nakon što su gosti izjednačili šest sekundi prije kraja

Domaćin je nakon prvog poluvremena vodio sa četiri razlike, u nastavku je imao i +5, no Pelister je uspio izjednačiti na 24-24, a potom i povesti sa 25-24. Bilo je to njihovo jedino vodstvo.

Gudme je u samoj završnici imao 27-26 i 28-27, ali su gosti oba puta izjednačili, a posljednji gol na utakmici zabio je Andrzej Gustaw Widomski šest sekundi prije kraja.

Gudme su predvodili Oli Mittun sa sedam, Hjalte Lykke sa šest, te Oskar Rasmussen s pet golova, dok su u makedonskim redovima najefikasniji bili Widomski sa sedam, te hrvatski rukometaš Nikola Grahovac sa šest golova.

U četvrtak se sastaju Barcelona - Zagreb, PSG - Pick Szeged, te Wisla Plock - Magdeburg.

Na ljestvici vodi Magdeburg sa 22 boda, Barca ima 20, a treća je Wisla sa 14 bodova. Zagreb je posljednji s dva boda.
Ključne riječi
Liga prvaka rukomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zadar: Poznati sportaši na Danima Krešimira Ćosića
BIVŠI IZBORNIK

Slavni Hrvat kojem je pozlilo za rođendan od kluba dobio bizaran 'poklon', ostali smo bez riječi

Nekadašnji izbornik hrvatske rukometne reprezentacije te trofejni kapetan kauboja, Slavko Goluža prevezen je u bolnicu nakon što mu je pozlilo na utakmici njegovog kluba RK Bjelovara. Kako piše portal Bjelovar Live, Goluža je početkom drugog poluvremena utakmice Bjelovara i druge momčadi Nexea osjetio bol u prsima pa je u pratnji igrača i pomoćnog trenera otišao u svlačionicu

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!