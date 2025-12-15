Velika želja ipak ne dolazi u Dinamo? Regionalni mediji pišu o obratu u velikom poslu

Fenomenalni gruzijski napadač Giorgi Guliashvili prometnuo se u najvrjedniju zvijezdu Sarajeva i jednog od najtraženijih igrača u regionalnim okvirima. Njegove izvedbe nisu prošle nezapaženo ni u Maksimirskoj 128, gdje su ga vidjeli kao idealno pojačanje za napadački red. Interes Dinama bio je vrlo konkretan; skauti plavih u više su navrata pratili 24-godišnjeg Gruzijca na utakmicama, detaljno analizirajući njegove vještine i potencijalnu prilagodbu na zahtjeve hrvatskog prvaka. Prema informacijama iz regionalnih medija, Guliashvili je bio "vrlo blizu" Maksimira, no čini se da je u posljednji trenutak došlo do neočekivanog zapleta koji bi ga mogao odvesti u potpuno drugom smjeru.

Glavni konkurent zagrebačkom klubu u borbi za potpis svestranog ofenzivca je švedski AIK. Klub iz Stockholma pokazao je iznimnu upornost i odlučnost da Guliashvilija dovede u svoje redove. Prema pisanju regionalnih medija, Sarajevo je već odbio njihovu službenu ponudu vrijednu milijun eura, smatrajući je nedovoljnom. Osim toga, klub s Koševa odbio je i ponudu neimenovanog ukrajinskog kluba, koja je također bila milijunska, čime su jasno dali do znanja da svoju zvijezdu neće pustiti za iznos koji ne odgovara njihovim procjenama. Unatoč odbijenici, Šveđani ne odustaju i Guliashvili je i dalje "vruća tema" u tamošnjim sportskim krugovima.

Riječ je o igraču koji je dokazao svoju kvalitetu ne samo u bosanskohercegovačkoj ligi, već i na međunarodnoj sceni. Guliashvili, visok 179 centimetara, dešnjak je koji može pokriti više pozicija u napadu, a najčešće igra kao drugi napadač ili ofenzivni vezni. Taktičke analize iz vremena dok je igrao za U-21 reprezentaciju Gruzije ističu ga kao igrača ključnog u tranziciji, sposobnog za brze prodore i stvaranje viška. Za Sarajevo je u 69 nastupa postigao 23 gola i upisao 15 asistencija, a odlične igre donijele su mu i poziv u A reprezentaciju Gruzije, za koju je već zabilježio šest nastupa.

Cijeli posao dodatno komplicira čvrst stav uprave Sarajeva. Guliashvilijev ugovor vrijedi do ljeta 2028. godine, što sarajevski klub stavlja u izuzetno povoljnu pregovaračku poziciju. Njegova tržišna vrijednost prema Transfermarktu procijenjena je na 1,5 milijuna eura, no jasno je da ga Sarajevo neće pustiti ispod znatno veće cifre. Činjenica da su već odbili milijunske ponude sugerira da će budući kupac, bio to Dinamo ili AIK, morati "dobro otvoriti novčanik" kako bi osigurao njegove usluge. Dok je AIK za sada najkonkretniji, ostaje za vidjeti hoće li Dinamo poslati službenu ponudu koja bi mogla zadovoljiti apetite kluba s Koševa ili će se u tišini povući iz utrke.