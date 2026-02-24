Naši Portali
VEČERAS OD 20.45

Našičanima igra samo pobjeda protiv danskog Elitea u lovu na četvrtinale Europske lige

Susret Nexea i Abanca Ademar Leon u EHF Europskoj ligi
Davor Javorovic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
24.02.2026.
u 15:30

Obje su momčadi poražene u prvom kolu – Nexe na gostovanju kod Hannovera, dok je Elite pomalo neočekivano kod kuće izgubio od švicarskog Kadettena. Ono što je sigurno jest činjenica da onaj tko večeras izgubi neće imati prevelike izglede za plasman u četvrtfinale

Rukometaši Nexea večeras će u Našicama (20.45 sati) igrati drugu utakmicu drugog kruga skupine Europske lige protiv danske momčadi Elite. Obje su momčadi poražene u prvom kolu – Nexe na gostovanju kod Hannovera, dok je Elite pomalo neočekivano kod kuće izgubio od švicarskog Kadettena. Ono što je sigurno jest činjenica da onaj tko večeras izgubi neće imati prevelike izglede za plasman u četvrtfinale.

– Ispada da sam prihvatio "vrući krumpir" i sjeo na klupu nakon što se uprava zahvalila Krešimiru Ivankoviću. Pobjeda protiv Trogira pokazala je da u klubu ima potencijala za puno više nego što smo pokazali na početku drugog dijela sezone, kada smo upisali poraze u Gorici i Hannoveru. Naravno, trebat će vremena da igrači prihvate neke moje ideje. Vjerujem da ćemo rasti iz treninga u trening, iz utakmice u utakmicu. Neće biti lako, ali ja sam spreman – rekao je Saša Barišić Jaman, novi trener Našičana.

Što znate o danskoj momčadi?

– Znam da su kiksali protiv Kadettena i da igraju iznimno brz rukomet. Njihovo najjače oružje su polukontra i kontra i to ćemo morati spriječiti. Očekujem punu dvoranu jer će nam podrška s tribina itekako dobro doći. Motivacije kod igrača neće nedostajati i to je za mene kao trenera velika stvar. Rukomet koji sam trenirao u drugoj momčadi Nexea želim primijeniti i na prvu momčad. Želim da igramo čvrstu obranu i brz rukomet. To smo protiv Trogira pokazali – zabili smo 39 pogodaka i time moram biti zadovoljan – zaključio je Jaman.

Elite je momčad koja ove sezone nema dobre rezultate u domaćem prvenstvu. Nakon 21 kola nalaze se na 11. mjestu od ukupno 14 momčadi, sa samo sedam pobjeda, dvije neodlučene utakmice i čak 12 poraza. U prvom krugu Europske lige prošli su kao drugi u skupini, iza Hannovera, a bod ispred švedskog Sävehofa, dok je slovački Tatran bio posljednji sa samo jednim osvojenim bodom. U rosteru, osim Danaca, imaju četiri Šveđanina – Moberga, Ljungquista, Segertofta i Palmara, tri Norvežana – Mossestada, Larsena i Heierena te po jednog Nijemca (Pevnov) i Španjolca (González). 

