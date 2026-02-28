Zagreb i Sesvete ostali stopostotni u rukometnom prvenstvu Hrvatske

Nakon 3. kola Lige za prvaka prvenstva Hrvatske za rukometaše i dalje su Zagreb i Sesvete s maksimalnim učinkom, Zagreb je očekivano lako sa 34-19 kao gost svladao Trogir, dok su Sesvete na svom terenu nadigrale Nexe sa 29-25. Filip Glavaš je s devet golova bio najefikasniji u sastavu Zagreba, a Mislav Nenadić s pet kod Trogira.

Zlatko Raužan je sa sedam golova predvodio Sesvete, po pet su dodali Ivan Dumenčić i Josip Tomić, dok je pet pogodaka za Nexe zabio Aleksandar Cenić, a po četiri Tin Kuže i Lucian Krajcar.

U preostalom dvoboju su Gorica i Dugo Selo odigrali 27-27. Marko Karaula i Andro Lopac su sa po sedam golova predvodili domaće, a Martin Tomšić sa sedam te Ante Kaleb i Nikola Jelovčić sa po šest goste.

Zagreb i Sesvete imaju po šest bodova, treća je Gorica s tri, Nexe je četvrti s dva, Dugo Selo peto s jednim, a Trogir je zadnji bez bodova.