UŽIVO
TEŠKA VEČER

Zagrebačka Arena idućeg tjedna mogla bi biti prazna. Dogodio se potop u Barceloni

Zagreb: Machineseeker EHF Liga prvaka, 3. kolo, RK Zagreb - FC Barca
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
27.02.2026.
u 11:33

Zagreb sljedeći tjedan igra posljednju ovosezonsku europsku utakmicu protiv Wisle iz Płocka, za koju nastupaju Alilović, Mihić i Šušnja. No nakon ovakvog izdanja teško je govoriti o optimizmu

Rukometaši Zagreba doživjeli su pravi potop u 12. kolu elitne skupine B Lige prvaka. U gostima kod Barcelone poraženi su s nevjerojatnih 26:46, uz dvadeset pogodaka razlike. Srećom po statistiku, nije srušen negativni rekord iz 2015. godine, kada je momčad pod vodstvom Veselina Vujovića u Blau Grani izgubila s 22 razlike, ali je Zagreb primio najveći broj pogodaka otkako nastupa u Ligi prvaka. Realno, i da su bili kompletni, teško da bi se išta bitno promijenilo. Razlika u kvaliteti trenutačno je prevelika – Barcelona je europski vrh, a Zagreb momčad koja se muči i s osnovama igre na ovoj razini natjecanja.

Susret je praktički bio odlučen već u desetoj minuti, kada je Gómez pogodio za 9:1. Nakon toga više nije bilo nikakve rezultatske neizvjesnosti, samo pitanje kolika će biti završna razlika. Barcelona je bez milosti kažnjavala svaku pogrešku, a Zagreb ih je nudio u izobilju – tehničke greške, loša rješenja u napadu, spora tranzicija i propusna obrana.

Istina, Barcelonin vratar Hallgrímsson bio je sjajan sa 17 obrana (39,5 posto uspješnosti), ali problem Zagreba nije bio samo u raspoloženom suparničkom vrataru. Previše je pogodaka primljeno iz kontri i polukontri, previše je bilo laganih golova bez pravog otpora. Kada momčad u jednom poluvremenu primi 25 pogodaka, to nije samo stvar kvalitete protivnika, nego i nedostatka čvrstine, koncentracije i odgovornosti u obrani.

Zabrinjava i činjenica da Barcelona nije spuštala ritam ni s pričuvnom postavom. Braća Cikusa, Fernández, Torrebejano i Basterra igrali su jednako agresivno i disciplinirano kao i udarna sedmorka. Razlika u sustavu, širini kadra i mentalitetu bila je bolno očita.

Zagreb sljedeći tjedan igra posljednju ovosezonsku europsku utakmicu protiv Wisle iz Płocka, za koju nastupaju Alilović, Mihić i Šušnja. No nakon ovakvog izdanja teško je govoriti o optimizmu. Ako se pristup i razina igre hitno ne podignu, Arena bi mogla ostati poluprazna. A poznato je – publika u Zagrebu zna prepoznati trud, ali još brže reagira na bezidejnost i nemoć.
Ključne riječi
rukomet Arena Zagreb Barcelona Zagreb

