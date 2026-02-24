Nexe izgubio golom u zadnjoj sekundi: Briljirao vratar Fredericije

Rukometaši Nexea doživjeli su domaći poraz u Europskoj ligi od Fredericije sa 33-34, a pobjednički gol danski sastav je postigao u posljednjoj sekundi utakmice.

Rukometaši našičkog Nexea upisali su i treći poraz u skupini IV drugog kruga Europske lige. Ovoga puta poraženi su pred svojim navijačima od danske ekipe koja je slavila sa "zvukom sirene", a pobjednički gol postigao je William Andersson Moberg.

Nakon što je prvih 20 minuta proteklo u igri gol za gol, gosti su u završnici prvog dijela napravili seriju 5-1 i na poluvrijeme otišli s vodstvom 19-15. U drugom dijelu u nekoliku su navrata vodili i sa +7, no Nexe je u završnici susreta sjajnom serijom 6-0 uspio izjednačiti na 32-32 dvije minute prije kraja. Gosti su potom poveli 33-32, da bi Tin Lučin iz sedmerca izjednačio na 33-33 tek nešto više od 20 sekundi prije kraja.

No, Dancima je to bilo dovoljno za pobjednički gol kojeg je u zadnjoj sekundi zabio Andersson Moberg.

Goste su do druge pobjede predvodili Martin Bisgaard i Kasper Young Andersen sa po pet golova, dok je Andersson Moberg dodao četiri gola. Sjajan je bio i Sander Heieren sa čak 18 obrana. Kod Nexea najefikasniji su bili Lučin sa 10 golova, pri čemu je devet zabio s linije seda metara, te Petar Krupić sa šest golova.

U drugom susretu iz ove skupine Hannover-Burgdorf je na gostovanju pobijedio Kadetten Schaffhausen sa 36-24.

Vodeći sastav u skupini su do treće pobjede predvodili August Pedersen sa sedam golova, te Renars Ušcins s pet golova. Kod domaćina najefikasniji je bio Odinn Rikhardsson s osam golova. Moreno Car je upisao osam obrana.

Na ljestvici vodi Hannover sa šest bodova, Fredericia i Schaffhausen imaju po četiri boda, dok je Nexe na začelju s dva boda.