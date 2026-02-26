Naši Portali
IDU U KATALONIJU

Zagreb još ima teorijske šanse za osminu finala Lige prvaka, ali mora se dogoditi svjetsko čudo

storyeditor/2026-02-25/PXL_210226_147051776.jpg
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
26.02.2026.
u 16:00

Rukometaši Zagreba večeras (20.45) gostuju u Ligi prvaka kod Barcelone

Rukometaši Zagreba večeras u Barceloni igraju protiv istoimenog suparnika u 12. kolu elitne skupine Lige prvaka. Možda će zvučati čudno, ali Zagreb još uvijek ima teorijske izglede za plasman u osminu finala. Prvo bi morao pobijediti sva tri preostala suparnika do kraja natjecanja u skupini. U prijevodu, to znači da mora slaviti u Barceloni i Gudmeu te kod kuće protiv Wisle iz Plocka. U takav scenarij ne vjeruju čak ni u klubu. Ipak, treba odigrati do kraja i polako pripremati roster za sljedeću sezonu.

– Sama riječ Barcelona izaziva velik respekt u svijetu sporta općenito, pa tako i rukometa. Nabrojiti sve njihove odlične pojedince oduzelo bi previše vremena, ali mogu reći da je to jedan od glavnih favorita za osvajanje Lige prvaka. Jasno je da su i danas izraziti favoriti, ali mi smo ovdje došli sa željom da se pokažemo u puno boljem svjetlu nego što je to bio slučaj protiv Pariza. Mislim da nam je ovo sjajna prilika za dokazivanje i očekujem od svojih igrača da je iskoriste. Čast je i privilegij igrati Ligu prvaka, i želim da moji igrači ovaj dvoboj vide kao sjajnu priliku da se na najvećoj mogućoj pozornici pokažu u najboljem mogućem svjetlu – rekao je Boris Dvoršek, trener Zagreba.

Kakva je situacija što se tiče zdravstvenog kartona?

– Nedostaje samo Aleks Kavčič, za kojeg se nadamo da će nam se uskoro pridružiti. Kapetan Jakov Gojun dobio je poštedu za ovu utakmicu i ostao je u Zagrebu. Pred nama je naporan period, imamo utakmice svaka tri dana i htjeli smo Jakovu dati priliku da se odmori, napuni baterije i bude sto posto spreman predvoditi ekipu u iduća tri tjedna, zaključno s derbijem u Našicama. Dobro smo trenirali, u dobrom smo tonusu i mislim da je utakmica s Goricom bila pokazatelj da smo u uzlaznoj putanji. Želim da naši igrači danas budu rasterećeni od bilo kakvog pritiska i da s pravim pristupom odigraju kvalitetnu utakmicu protiv najjačeg mogućeg protivnika – zaključio je Dvoršek.

Luka Lovre Klarica je dodao: – Svakako ćemo dati svoj maksimum, pokušat ćemo parirati Barceloni najbolje što u ovom trenutku možemo.

