Rukomet

Presedan u francuskom rukometu - prvi put na klupu reprezentacije sjeda stranac

Autor
Damir Mrvec
24.02.2026.
u 18:09

Izbornik francuske muške rukometne reprezentacije Guillaume Gille ovog je utorka objavio da napušta svoju dužnost. Kako bi ga zamijenili, Francuska rukometna federacija odlučila se za stranog stručnjaka

Izbornik francuske muške rukometne reprezentacije Guillaume Gille ovog je utorka objavio da napušta svoju dužnost. Kako bi ga zamijenili, Francuska rukometna federacija odlučila se za stranog stručnjaka – španjolsku legendu Talanta Dušebajeva.

Potres na klupi francuske reprezentacije doista se dogodio. Kasno u ponedjeljak navečer najavljena je konferencija za medije za utorak poslijepodne u Kući rukometa, sjedištu Francuske rukometne federacije u Créteilu (Val-de-Marne). Na njoj je potvrđena promjena izbornika.

Guillaume Gille, koji je reprezentaciju vodio od siječnja 2020., povlači se nakon neuspjeha na Europskom prvenstvu prošlog mjeseca, gdje su Francuzi završili na sedmom mjestu, iako su branili naslov.

Bio je to drugi podbačaj u posljednja tri velika natjecanja, nakon Olimpijskih igara u Parizu 2024., na kojima su zauzeli osmo mjesto. S reprezentacijom je Gille osvojio olimpijsko zlato u Tokiju 2021. godine te naslov europskog prvaka 2024., nekoliko mjeseci prije razočaranja na Igrama u Parizu.

U potrazi za nasljednikom, čelnici Saveza razmatrali su i interna rješenja, poput Michaëla Guigoua, izbornika francuske U-17 reprezentacije i nekadašnjeg legendarnog lijevog krila „Tricolora“. Ipak, odlučili su se za svojevrsnu revoluciju – angažman stranog izbornika, što se u modernoj eri francuskog rukometa još nije dogodilo.

Među kandidatima se spominjao i Roberto García Parrondo, trener njemačkog Melsungena i bivši izbornik Egipta, no izbor je na kraju pao na drugog Španjolca – legendarnog Talanta Dušebajeva.

Dušebajev, bivši srednji vanjski, rodom iz Kirgistana (57), proglašen za najboljeg rukometaša svijeta 1994. i 1996., izgradio je i veliku trenersku karijeru. Osvojio je Ligu prvaka četiri puta – tri puta s Ciudad Realom (2006., 2008., 2009.) te jednom s poljskim Kielceom (2016.), čiji je trener od 2014. godine.

Već je vodio i reprezentacije Mađarske i Poljske, iako ta iskustva nisu bila osobito uspješna. Iako s Kielceom ima ugovor do 2028., moguće je da će barem u početku obnašati obje funkcije.

Nakon dviju prijateljskih utakmica protiv Španjolske 19. i 22. ožujka, Francuze 13. i 17. svibnja očekuje prvi veliki izazov – dodatne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027., u kojima će igrati protiv Češke.

Ključne riječi
Kvalifkacije za SP Francuska Guillaume Gille Talant Dušebajev rukomet

