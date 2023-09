Liječnik hrvatske reprezentacije otkrio dobre vijesti u vezi ozljeda Perišića i Ivanušeca

Izbornik Hrvatske Zlatko Dalić i liječnik reprezentacije Saša Janković govorili su o ozljedama Ivana Perišića te Luke Ivanušeca koga su iznijeli s terena na zadnjoj utakmici Feyenoorda.

- On se javio sinoć kada se to dogodilo. Vjerujem prvo da ćemo se plasirati na EURO, ali čvrsto vjerujem da će i on biti s nama na Euru. On je čvrst karakter, pokazao je optimizam da će se vratiti, da ima volju i energiju. Ima osam, devet mjeseci do prvenstva iako je ozljeda nezgodna i teška. Ivan je uvijek bio "fajter" i mi se nadamo da će biti s nama. Želimo mu brzi oporavak - rekao je izbornik Dalić za Dnevnik HRT-a.

- Perišićeva ozljeda je izlječiva, mora biti podrvgnut operativnom zahvatu u smislu rekornstrukcije prednjeg križnog ligamenta i onda slijedi oporavak, nakon 3-4 tjedna može početi voziti bicikl, nakon tri mjeseca može početi trčati, a nekakva puna sportska aktivnost je šest mjeseci nakon operativnog zahvata s tim da bi već ranije mogao raditi s loptom i sve skupa tako da se nadam da će za Euro biti zdrav i spreman - izjavio je Janković, a potom se osvrnuo i na Ivanušeca:

- Gležanj, distorzija gležnja, on je pri doskoku krivo doskočio i imao distorziju gležnja. Vjerojatno se ne radi o nikakvim koštanim ozljedama jer je išao na magnetsku, a na RTG snimak tako da bi se on trebao sigurno oporaviti za dva, tri ili četiri tjedna, teško je reći, ali nekakav operatvni zahvat tu ne bi dolazio u obzir.