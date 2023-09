Romano otkrio sjajne vijesti za Dalića i Hrvatsku? Evo kad bi se mogao vratiti Ivan Perišić

Ivan Perišić šokirao je Hrvatsku nakon što je ozlijedio križne ligamente desnog koljena na treningu Tottenhama. Vatreni će s terena izbivati između 5-8 mjeseci, no ugledni talijanski novinar Fabrizio Romano tvrdi da zna kada se Ivan vraća na travnjak nakon što obavi operaciju i rehabilitaciju.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Perišića neće biti u idućih pet do šest mjeseci prema potvrdi Tottenhama, a on je fantastičan profesionalac koji sada kreće marljivo raditi te bi mogao pomoći Spurstima u ožujku ili travnju pa s Hrvatskom na Euro, osjećam da on to može - napisao je Romano na platformi X.

VEZANI ČLANCI:

Ivanov povratak u travnju 2024. godine bio bi idealan za vatrene i izbornika Zlatka Dalića. Perišić bi onda imao puna dva mjeseca za podizanje forme i nastup na Euru pred tribinama koje će biti krcate našim navijačima.