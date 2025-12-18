Naši Portali
DVA SPEKTAKLA

Potvrđeno je: Vatreni dogovorili dvije pripremne utakmice za Svjetsko prvenstvo, protivnici su itekako atraktivni

Fotoreporter Pixsella Igor Kralj dobitnik je priznanja za fotografiju Hrvatskog zbora sportskih novinara
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/4
Autor
Tomislav Dasović
18.12.2025.
u 17:13

Vatreni će svoje pripreme uoči puta preko Atlantika odraditi u Rijeci te je za očekivati kako će se barem jedna od posljednje dvije pripremne utakmice odraditi upravo u tom gradu

Hrvatska nogometna reprezentacija dogovorila je prve dvije pripremne utakmice za Svjetsko prvenstvo koje će se sljedećeg ljeta održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Hrvatska će na Mundijalu igrati u skupini L zajedno s Engleskom, Ganom i Panamom.

Prve dvije prijateljske utakmice Hrvatska će odigrati u ožujku kada će se održati reprezentativna stanka zbog kvalifikacijskog turnira kojim će se saznati preostalih šest od 48 sudionika natjecanja. Vatreni će prve dvije provjere imati u Orlandu 26. i 31. ožujka protiv Kolumbije i Brazila. Protivnici su praktički već otprije poznati, ali kao potencijalni domaćini susreta spominjali su se Orlando i New York, a odluka je na kraju pala na grad s Floride.

Za reprezentaciju Hrvatske to će biti šesti susret protiv peterostrukih svjetskih prvaka, a dosad su ostvarili jedan remi, tri poraza i jednu pobjedu - onu u četvrtfinalu prošlog Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. Protiv Kolumbije vatreni dosada nikada nisu igrali, a riječ je o trenutačno 13. reprezentaciji svijeta pa će zasigurno biti zahtjevan protivnik.

Prije samog prvenstva, cilj je odigrati još dvije pripremne utakmice. Jedan od potencijalnih protivnika je Belgija, a spominjali su se i Katar te Saudijska Arabija. 

Vatreni će svoje pripreme uoči puta preko Atlantika odraditi u Rijeci te je za očekivati kako će se barem jedna od posljednje dvije pripremne utakmice odraditi upravo u tom gradu. Zasad se čini kako se na Rujevici sprema oproštaj od vatrenih spektaklom protiv osme reprezentacije svijeta - Belgijom.
Ključne riječi
Kolumbija Brazil hrvatska nogometna reprezentacija

KU
Kujttim
17:39 18.12.2025.

Dalić bira samo jake protivnike. To je jedini ispravni put.

Avatar Behemot
Behemot
06:17 19.12.2025.

Brazil i Kolumbija su priprema za Panamu, latinoamerički nogomet. Belgija bi bila za Englesku a što sa Ganom?

