Dalić otkrio što ga najviše brine kod Hrvatske uoči SP-a: Nije dobra situacija, u problemima smo

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić otkrio je da nije previše optimističan pred predstojeći SP idućeg ljeta. Zlatko Dalić izjavio je da ga prije najvećeg nogometnog natjecanja brine dosta stvari. Hrvatska na SP-u od sredine srpnja u SAD-u igra u skupini protiv Engleske, Gane i Paname.

- Dobili smo definitivno najtežu skupinu. Engleska – Hrvatska bit će najjača utakmica prvog kruga uopće. Dobili smo stvarno nezgodnog protivnika iz četvrtog 'šešira', najtežeg, najgoreg i najjačeg, a to je Gana. Afrička reprezentacija koja stvarno ima kvalitetu, puno dobrih igrača koji igraju u engleskoj ligi. Nepoznati su, nikad ne znaš što će biti s njima. To nam je treća utakmica i mislim da definitivno imamo najtežu skupinu - izjavio je izbornik za RTL televiziju o našoj skupini.

- Nije dobra situacija, u problemima smo. Mlađi igrači se traže, nisu se nametnuli, nisu pokazali kvalitetu, nisu pokazali da imaju mjesta u reprezentaciji. Nemamo pravo rješenje u napadu. Još uvijek je tu najkvalitetniji Budimir, a on je i najstariji. Treba nam pravi, moćan, jak, brz napadač koji može i pobjeći. Nažalost, nemamo ga - rekao je Dalić.