Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
IZBORNIK VATRENIH

Dalić otkrio što ga najviše brine kod Hrvatske uoči SP-a: Nije dobra situacija, u problemima smo

Podgorica: Zagrijavanje igrača prije početka utakmice Crna Gora - Hrvatska
Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
26.12.2025.
u 20:25

Zlatko Dalić izjavio je da ga prije najvećeg nogometnog natjecanja brine dosta stvari

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić otkrio je da nije previše optimističan pred predstojeći SP idućeg ljeta. Zlatko Dalić izjavio je da ga prije najvećeg nogometnog natjecanja brine dosta stvari. Hrvatska na SP-u od sredine srpnja u SAD-u igra u skupini protiv Engleske, Gane i Paname.

- Dobili smo definitivno najtežu skupinu. Engleska – Hrvatska bit će najjača utakmica prvog kruga uopće. Dobili smo stvarno nezgodnog protivnika iz četvrtog 'šešira', najtežeg, najgoreg i najjačeg, a to je Gana. Afrička reprezentacija koja stvarno ima kvalitetu, puno dobrih igrača koji igraju u engleskoj ligi. Nepoznati su, nikad ne znaš što će biti s njima. To nam je treća utakmica i mislim da definitivno imamo najtežu skupinu - izjavio je izbornik za RTL televiziju o našoj skupini. 

- Nije dobra situacija, u problemima smo. Mlađi igrači se traže, nisu se nametnuli, nisu pokazali kvalitetu, nisu pokazali da imaju mjesta u reprezentaciji. Nemamo pravo rješenje u napadu. Još uvijek je tu najkvalitetniji Budimir, a on je i najstariji. Treba nam pravi, moćan, jak, brz napadač koji može i pobjeći. Nažalost, nemamo ga - rekao je Dalić. 

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta
Ključne riječi
SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Zlatko Dalić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!