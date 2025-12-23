Izašla vijest da Livakovića želi europski velikan, a VL doznaje gdje vatreni nastavlja karijeru!

Talijanski insajder koji redovito prati Juventus Mirko di Natale piše kako talijanski velikan želi dovesti Dominika Livakovića u zimskom prijelaznom roku. Natale navodi kako je Juventus spreman dovesti Livakovića kako bi se borio za poziciju prvog vratara s Di Gregorijem ako Mattia Perin napusti staru damu.

Već je poznato da Livaković još nije nastupio za Gironu i to se niti neće dogoditi do siječnja kako bi mogao pronaći klub u kojem će braniti do početka svjetskog prvenstva 2026. godine. Iako se na prvu čini kako bi vatreni mogao u Torino, od toga na kraju ipak neće biti ništa.

Naime, iz pouzdanih izvora doznajemo kako je Livaković sve dogovorio s Dinamom! Ta vijest bi trebala biti službena u idućih nekoliko dana. Dakle, Livakoviću treba stabilnost na klupskom planu kako bi zadržao status prvog golmana vatrenih i skupio dovoljaan broj minuta.

Isto tako, trener Mario Kovačević je vrlo zadovoljan s time što će dobiti pouzdanog vratara te smatra kako će on biti najveće pojačanj plavih u zimskom mercatu. Nevistić i Filipović nisu se baš iskazali među vratnicama, tako da će hrvatski doprvak riješiti jedno vrlo bitno pitanje u kadrovskoj križaljci.