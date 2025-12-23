Naši Portali
POZADINA PRIČE

Izašla vijest da Livakovića želi europski velikan, a VL doznaje gdje vatreni nastavlja karijeru!

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/4
Autori: Robert Junaci, Stjepan Meleš
23.12.2025.
u 10:40

Iako se činilo da je vatreni sve dogovorio s Dinamom, možda tu situaciju poremeti interes velikog talijanskog kluba

Talijanski insajder koji redovito prati Juventus Mirko di Natale piše kako talijanski velikan želi dovesti Dominika Livakovića u zimskom prijelaznom roku. Natale navodi kako je Juventus spreman dovesti Livakovića kako bi se borio za poziciju prvog vratara s Di Gregorijem ako Mattia Perin napusti staru damu.

Već je poznato da Livaković još nije nastupio za Gironu i to se niti neće dogoditi do siječnja kako bi mogao pronaći klub u kojem će braniti do početka svjetskog prvenstva 2026. godine. Iako se na prvu čini kako bi vatreni mogao u Torino, od toga na kraju ipak neće biti ništa.

Naime, iz pouzdanih izvora doznajemo kako je Livaković sve dogovorio s Dinamom! Ta vijest bi trebala biti službena u idućih nekoliko dana. Dakle, Livakoviću treba stabilnost na klupskom planu kako bi zadržao status prvog golmana vatrenih i skupio dovoljaan broj minuta. 

Isto tako, trener Mario Kovačević je vrlo zadovoljan s time što će dobiti pouzdanog vratara te smatra kako će on biti najveće pojačanj plavih u zimskom mercatu. Nevistić i Filipović nisu se baš iskazali među vratnicama, tako da će hrvatski doprvak riješiti jedno vrlo bitno pitanje u kadrovskoj križaljci. 

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Dinamo Juventus Dominik Livaković

Komentara 2

EK
ekonom
10:49 23.12.2025.

Ako ode kod Talijana bit će opet na klupi i neće braniti. Nadam se da će biti dovoljno pametan i doći u Dinamo gdje će biti prvi vratar i tako ostati na vratima reprezentacije.

Avatar Ričard
Ričard
11:12 23.12.2025.

ja san mislija da je na Blagdan u Zadru, a na Stipanje u Zagrebu na treningu

