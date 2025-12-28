Naši Portali
BRIGE ZA DALIĆA

Ima li doista Hrvatska problem s napadačima? Budimir je naša najstarija špica na SP-u, prvi do njega vrijedi 20 mil. eura

Autor
Tomislav Dasović
28.12.2025.
u 07:00

Hrvatska je i 2022. imala problem s napadačima, a unatoč neefikasnosti, došla je do polufinala Svjetskog prvenstva

Je li hrvatska nogometna reprezentacija doista u deficitu vrhunskih napadača, kao što to tvrdi izbornik Zlatko Dalić? Analizirali smo učinak nekolicine njih pa povukli paralelu s razdobljem uoči Svjetskog prvenstva 2022. – i došli do nekih zaključaka.

No krenimo redom, od onoga u koga se Dalić u ovom trenutku najviše uzda. Naš napadač, 34-godišnji Ante Budimir, završio je kalendarsku 2025. kao jedan od najefikasnijih napadača na Starom kontinentu. Godinu je zaključio sa 17 postignutih golova u španjolskom prvenstvu, što ga je svrstalo u top-10 strijelaca pet najjačih europskih liga.

