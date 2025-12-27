Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 57
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
KATALONSKI SPORT

Nova zvijezda vatrenih radi spektakularan transfer?! Pišu da je impresionirao svjetskog velikana

Premier League - Tottenham Hotspur v Burnley
TONY O BRIEN/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
27.12.2025.
u 11:39

Zbog neizvjesne situacije s Andreasom Christensenom i Ronaldom Araujom, Barca želi dovesti novog braniča već u zimskom prijelaznom roku ili najkasnije do kraja ljeta

Mladi hrvatski dragulj Luka Vušković igra sjajno u HSV-u, gdje je od ljeta na posudbi iz Tottenhama, a nastupi u Bundesligi privukli su interes Barcelone, tvrdi katalonski Sport. U tekstu pišu kako je dovođenje stopera postalo jedno od ključnih strateških pitanja za katalonskog velikana.

Zbog neizvjesne situacije s Andreasom Christensenom i Ronaldom Araujom, Barca želi dovesti novog braniča već u zimskom prijelaznom roku ili najkasnije do kraja ljeta. 

Podsjetimo, Tottenham je Vuškovića doveo iz Hajduka za 12 milijuna eura čim je postao punoljetan, a potom ga poslao na posudbu u HSV kod brata Marija. Ondje je hrvatski branič eksplodirao do te mjere da mu je tržišna vrijednost u svega nekoliko mjeseci porasla na čak 40 milijuna eura.

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Barcelona Vatreni Luka Vušković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!