Nova zvijezda vatrenih radi spektakularan transfer?! Pišu da je impresionirao svjetskog velikana

Mladi hrvatski dragulj Luka Vušković igra sjajno u HSV-u, gdje je od ljeta na posudbi iz Tottenhama, a nastupi u Bundesligi privukli su interes Barcelone, tvrdi katalonski Sport. U tekstu pišu kako je dovođenje stopera postalo jedno od ključnih strateških pitanja za katalonskog velikana.

Zbog neizvjesne situacije s Andreasom Christensenom i Ronaldom Araujom, Barca želi dovesti novog braniča već u zimskom prijelaznom roku ili najkasnije do kraja ljeta.

Podsjetimo, Tottenham je Vuškovića doveo iz Hajduka za 12 milijuna eura čim je postao punoljetan, a potom ga poslao na posudbu u HSV kod brata Marija. Ondje je hrvatski branič eksplodirao do te mjere da mu je tržišna vrijednost u svega nekoliko mjeseci porasla na čak 40 milijuna eura.