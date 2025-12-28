Sjećate li se čovjeka koji je nedavno bezobrazno izvrijeđao Hrvatsku? Pogledajte što danas radi

Bivši kanadski izbornik John Herdman postao je novim izbornikom Indonezije. Engleski trener preuzeo je 122. reprezentaciju Fifine ljestvice nakon što je bivši izbornik Patrick Kluivert morao otići zbog neuspjeha u kvalifikacijama za SP-a, poraza od Saudijske Arabije i Iraka. Herdman će voditi seniorsku reprezentaciju Indonezije i U-23 nacionalnu momčad.

Herdman je došao u fokus hrvatske javnosti na prošlom SP-u 2022. u Kataru, na kojem je vodio Kanadu s kojom smo igrali u skupini. Nakon poraza od Belgije (1:0) u prvom kolu skupine okupio je svoje igrače u krug i zaurlao:

- Pripadamo ovdje, pokazali smo to, a u nedjelju ćemo s*ebati Hrvatsku! Idemooooooooo!

Vrlo nekorektnim potezom motivirao je ne samo svoje nego i hrvatske igrače. Kanada je povela, ali Hrvatska je preokrenula za veliku pobjedu 4:1. Na kraju Kanada nije prošla skupinu, a Hrvatska je osvojila broncu na SP-u pobjedom protiv Maroka u susretu za treće mjesto.

Herdman, koji je do 2019. vodio ženske reprezentacije Novog Zelanda i Kanade, prije tri godine odveo je reprezentaciju Kanade na SP, prvi put nakomn 1986. godine.