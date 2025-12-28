Naši Portali
VRLO NEKOREKTNO

Sjećate li se čovjeka koji je nedavno bezobrazno izvrijeđao Hrvatsku? Pogledajte što danas radi

KATAR 2022 - Susret Hrvatske i Kanade u 2. kolu skupine F Svjetskog prvenstva u Kataru.
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
28.12.2025.
u 16:46

Vrlo nekorektnim potezom motivirao je ne samo svoje nego i hrvatske igrače. Kanada je povela, ali Hrvatska je preokrenula za veliku pobjedu 4:1

Bivši kanadski izbornik John Herdman postao je novim izbornikom Indonezije. Engleski trener preuzeo je 122. reprezentaciju Fifine ljestvice nakon što je bivši izbornik Patrick Kluivert morao otići zbog neuspjeha u kvalifikacijama za SP-a, poraza od Saudijske Arabije i Iraka. Herdman će voditi seniorsku reprezentaciju Indonezije i U-23 nacionalnu momčad.

Herdman je došao u fokus hrvatske javnosti na prošlom SP-u 2022. u Kataru, na kojem je vodio Kanadu s kojom smo igrali u skupini. Nakon poraza od Belgije (1:0) u prvom kolu skupine okupio je svoje igrače u krug i zaurlao:

- Pripadamo ovdje, pokazali smo to, a u nedjelju ćemo s*ebati Hrvatsku! Idemooooooooo!

Vrlo nekorektnim potezom motivirao je ne samo svoje nego i hrvatske igrače. Kanada je povela, ali Hrvatska je preokrenula za veliku pobjedu 4:1. Na kraju Kanada nije prošla skupinu, a Hrvatska je osvojila broncu na SP-u pobjedom protiv Maroka u susretu za treće mjesto. 

Herdman, koji je do 2019. vodio ženske reprezentacije Novog Zelanda i Kanade, prije tri godine odveo je reprezentaciju Kanade na SP, prvi put nakomn 1986. godine. 

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta
Ključne riječi
SP Katar 2022. hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni John Herdman

