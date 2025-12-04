Legendarni vratar otkrio tajnu Modrićeve dugovječnosti: 'Nema tjelesne masti'

Legendarni američki golman Brad Friedel gostovao je u Italian Football Podcastu gdje je odgovarao na brojne teme. Budući da je njegov bivši suigrač iz Tottenhama Luka Modrić zadivio Talijane svojom dugovječnošću kada je prošlog ljeta stigao u redove Milana iz Real Madrida. 54-godišnji Friedel i sam zna nešto o dugovječnosti budući da je branio sve do 44. godine.

- Njegova dugovječnost me ne iznenađuje jer on nema tjelesne masti, uvijek je jako vodio računa o sebi. Ali mentalno, otkako je otišao iz Tottenhama igrao je toliko velikih utakmica za Real i Hrvatsku da je nevjerojatno kako to još uvijek želi. Ja sam igrao do 44. godine jer sam još uvijek htio, tako da je zabavno vidjeti da mu to uspijeva - započeo je:

- Kako objasniti Luku? Izvan terena vrlo je miran, staložen, ugodan, jako draga osoba, obiteljski čovjek. Nitko ne bi mogao reći ništa loše o njemu. Na terenu on vidi situacije dva ili tri koraka prije ostalih. To vas trener ne može naučiti. Neki igrači jednostavno razumiju nogomet najviše razine i on je jedan od njih - dodao je.

Potom se osvrnuo i na Modrićeve igračke kvalitete:

- Ima nevjerojatan prvi dodir, vrhunsku viziju i raspon dodavanja. Može pronaći prostor uvijek kada želi, ali ako ga ipak nema, onda ne paničari. U 99 od 100 slučajeva naći će rješenje da izvuče momčad iz nevolje. Jednostavno, on je vrhunska osoba i veznjak - zaključio je.

Friedel je čak 18 godina proveo u engleskoj Premier ligi gdje je odigrao 450 utakmica. Nosio je dresove Galatasaraya, Liverpoola, Blacburna, Aston Ville i Tottenhama.