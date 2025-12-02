Ovaj sjajni vatreni ostvario je nešto što nisu ni Modrić, ni Rakitić!

Hrvatska nogometna reprezentacija u ovom trenutku posjeduje barem jednoga nogometaša u tri kandidata za naslove prvaka u ligama Petice: Matea Kovačića i Joška Gvardiola u drugoplasiranom Manchester Cityju, Luku Modrića u vodećem Milanu i Josipa Stanišića u do sada neporaženom njemačkom lideru Bayernu.



U našemu fokusu danas će biti 25-godišnji Josip Stanišić, ne samo u kontekstu njegove standardnosti u jednoj od najsnažnijih europskih momčadi, nego i zbog pomalo zadivljujuće činjenice kako je Josip u svojih 13 ovosezonskih nastupa za Bayern u svim natjecanjima igrao na čak tri pozicije: lijevog i desnog braniča, te stopera. Gdje god zaškripi u obrani, uskače polivalentni Josip – što ga naravno svrstava među najtraženije europske obrambene igrače. Njegova tržišna vrijednost u ovom trenutku je 32 milijuna eura.

Josip Stanišić zapravo je jedna od najintrigantnijih figura šampionskog Bayerna. Podsjetimo najprije na podatak kako je naš reprezentativac Josip postao tek drugi igrač u povijesti Bundeslige koji je titulu osvajao dvije uzastopne sezone s dva različita kluba: 2023. godine s Bayernom i 2024. s Bayerom. Jedini koji je isti pothvat ostvario prije njega bio je Austrijanac August Starek prije 57 godina. On je, naime, 1968. godine titulu prvo osvojio s Nürnbergom, a godinu kasnije i s Bayernom, i to pod vodstvom hrvatskog trenera Branka Zebeca.



Međutim, Stanišićev životopis već sada sadrži podatak kakvim ne raspolaže niti jedan hrvatski reprezentativac u nekom inozemnom klubu, ni bivši, ni sadašnji: naime, Josip u Bundesligi ima čak pet naslova prvaka u nizu: 2021., 2022., 2023. i 2025. s Bayernom i 2024. godine s Bayerom. To znači da Josip već sad, s 25 godina, ima više naslova prvaka u Petici od legendi hrvatskog nogometa Luke Modrića (4) i Ivana Rakitića (4), a na putu je da dostigne rekordera Marija Mandžukića, koji je s Bayernom (2013., 2014.) i Juventusom (2016.-2019.) osvojio čak šest naslova prvaka.



Utrka Stanišića i Mandžukića ima još jednu dimenziju. Naime, Josip u ovom trenutku ima 80 nastupa za Bayern, po čemu je na podjeli četvrtog mjesta u redoslijedu najzastupljenijih Hrvata u bavarskom divu: prvi je Robert Kovač sa 144 nastupa, drugi Mario Mandžukić s 88, treći Danijel Pranjić s 85, a Josip dijeli četvrtu poziciju s Ivicom Olićem. Dakle, Stanišić će već do kraja sezone – poštede li ga ozljede - vjerojatno dosegnuti brojku od sto nastupa za Bayern.



Zanimljivost je kako je univerzalni Bayernov vojnik Josip Stanišić još 2018. godine bio njemački reprezentativac do 19 godina, te za mali elf odigrao dvije prijateljske utakmice, s Nizozemskom i Armenijom, i u njima je igrao na poziciji lijevoga stopera. Danas ima 27 nastupa za Hrvatsku, s kojom je osvojio broncu na Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru i srebro u Ligi nacija 2023. u Rotterdamu.