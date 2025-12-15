Naši Portali
UVJERLJIVI U KOPRIVNICI

Najveći Dinamov misterij ponovno nestao s klupe nakon derbija s Hajdukom, prošle sezone bio je hit

Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
15.12.2025.
u 08:00

Dinamo je u prvoj četvrtini prvenstva slavio s 4:1 pogocima Hoxhe, Kulenovića, Bakrara i Lisice (za Slaven je zabio Jagušić), bilo je to u vrijeme kada je Dinamo bio dobar, nakon pobjeda nad Fenerbahçeom i Maccabi Tel Avivom. I to je bio posljednji poraz Slavena Belupa u ovoj sezoni HNL-a

Dinamo je projurio Koprivnicom, s uvjerljivom igrom nadjačao je Slaven Belupo i slavio s 5:2. Iako su plavi prvo doživjeli šok ranim vodstvom domaćina, nisu posustali, kao da su se zbog toga naljutili i onda napunili mrežu koprivničkoj momčadi i ponovno preuzeli vrh tablice.

Dinamo je u Koprivnici želio zaliječiti europske rane, bar na neko vrijeme zaboraviti ta tri uzastopna europska poraza uz deset primljenih pogodaka, a dobar lijek bila bi pobjeda i povratak na prvo mjesto tablice HNL-a prije posljednjeg kola u ovom dijelu sezone i plavi su je na uvjerljiv način i ostvarili.

No, nije ni Slaven Belupo bio bez ambicija, uostalom, u ovom trenutku je na određeni način ovo bio derbi jer je momčad iz Koprivnice u taj susret ušla kao treća momčad lige, a Dinamo s drugog mjesta.

Belupo poveo u drugoj minuti

Dinamo je u prvoj četvrtini prvenstva slavio s 4:1 pogocima Hoxhe, Kulenovića, Bakrara i Lisice (za Slaven je zabio Jagušić), bilo je to u vrijeme kada je Dinamo bio dobar, nakon pobjeda nad Fenerbahçeom i Maccabi Tel Avivom. I to je bio posljednji poraz Slavena Belupa u ovoj sezoni HNL-a. No, gostovanja plavima u Koprivnici baš lagana, primjerice u kalendarskoj 2024. godini tamo je bilo 1:1 i 4:1 za Slaven koji je tada vodio današnji trener plavih. A na klupi Dinama bio je Sandro Perković jer je nakon devet primljenih pogodaka od Bayerna u Ligi prvaka smijenjen Sergej Jakirović.

Za ovaj važan susret trener Kovačević izveo je očekivani sastav, a napomenimo da ni na klupi nije bilo Théophile, a ponovno je s nje nestao i Pierre-Gabriel koji je igrao od 66. minute u derbiju s Hajdukom nakon što je Mikić izašao zbog udarca u glavu. Na raspolaganju Kovačević nije imao bolesne Stojkovića i Lisicu te ozlijeđene Valinčića, Mudražiju i već dugo odsutnog Torrentea.

S druge strane trener domaćina Mario Gregurina nije mogao računati na prvog napadača Iliju Nestorovskog koji je morao pauzirati zbog žutih kartona.

I taj Dinamo koji je morao tražiti pobjedu, krenuo je užasno, već nakon minute i 35 sekundi Slaven Belupo je poveo. Akcija je krenula od Jagušića koji je na desnoj strani našao Krušelja, ova ubacio na drugu vratnicu. Tamo je Mitrović izbjegao pažnji Mikića, primio loptu i mirno pogodio suprotni kut. Tu nije bio kraj ludom otvaranju ove utakmice jer je već u petoj minuti Dinamo izjednačio. Mišić je dao sjajnu dubinsku loptu za Bakrara, ovaj proigrao Zajca koji je krasno prošao i zabio preko vratara domaće momčadi. Prvi je to pogodak Mihe Zajca za Dinamo.

Dinamo je stigao do preokreta u 23. minuti, iz kuta je ubacio Zajc, lopta je prošla kroz peterac Slavena Belupa, obrana domaćina je jako loše reagirala i loptu je na prvoj vratnici promašio Čubelić te je došla na drugu vratnicu gdje ju je nečuvan dočekao Beljo i glavom poentirao za 2:1 vodstvo maksimirske momčadi.

A trener plavih odmah potom je povukao prvi potez, izvukao je Mikića s desnog beka, imao je žuti karton, ali ne znamo je li ga izvukao zbog svoje predstave ili je riječ o ozljedi, ali u igru je ušao Galešić.

Na dva pogotka razlike plavi su otišli u 35. minuti. Sve je sam napravio Bennacer, povukao je, a obrana domaće momčadi nije izlazila na njega pa je opalio ljevicom s 25 metara i pogodio kut, bio je to i njemu prvi pogodak za plave.

Zajc i Beljo zabili su po dva

Dinamo nakon tog rano primljenog pogotka nije puno toga dopustio domaćinima, tek je u 42. udarcem blizu vratiju zaprijetio Čubelić. Plavi su do odmora još povećali prednost, u prvoj minuti nadoknade Perez-Vinlöf je ubacio, na pravom mjestu, na šest metara bio je Zajc i zatresao mrežu, glavom ili ramenom, svejedno je. Dinamo je potpuno zasluženo imao 4:1 vodstvo, gotovo sve svoje prilike pretvorio je u pogotke, a sva četiri udarca koji su išli u okvir gola završili su u mreži Koprivničana.

Kako su plavi završili prvo, tako su nastavili i u drugom poluvremenu, u 57. minuti stigli su na 5:1. Bennacer je proigrao Zajca, ovaj nije pucao nego dao Hoxhi koji je poslao nisku loptu pred vrata Čovića, a tamo je uletio Beljo i lijepo pogodio donji kut, baš centarforski.

Slaven Belupo je potom imao priliku, ubacio je Jagušić, glavom pucao Božić, ali je Filipović obranio. No, vratar plavih u 75. minuti nije dobro reagirao, ispala mu je lopta nakon udarca Jagušića i Lepinjica je to pospremio za 2:5.

Dion Drena Beljo se vratio pogocima, a svoje prvijence za Dinamo zabili su Bennacer i jučer posebno nadahnuti Miha Zajec

HNL Slaven Belupo Dinamo

