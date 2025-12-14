Naši Portali
VELIKA PROMJENA

Ovdje će živjeti više od 50.000 ljudi? Napuštena zračna luka potpuno će se preobraziti

Downsview Airport
Foto: Google Maps
Autor
Dora Taslak
14.12.2025.
u 22:57

Ogroman razvoj trajat će oko tri desetljeća. Četvrti će se graditi jedna po jedna, dok pista polako evoluira između njih

Napuštena zračna luka u Kanada pretvorit će se u održivi grad vrijedan 30 milijardi dolara. Zračna luka Downsview u sjeverozapadnom Torontu prošla je kroz nekoliko preobrazbi tijekom svoje povijesti. Prvo uzletište izgrađeno je prije otprilike 100 godina, a tijekom Drugog svjetskog rata postala je središte proizvodnje ratnih zrakoplova. Početkom 1990-ih, uzletište je preuzela zrakoplovna tvrtka Bombardier, a sve je zatvoreno 2024. godine zbog preseljenja tvrtke. Početkom 2026. godine, započinje najveća preobrazba do sada. 

Područje od oko 150 hektara pretvara se u urbani distrikt koji će primiti više od 50.000 stanovnika. Pista duga 2 kilometra, središnji dio prostora, postat će pješački park koji povezuje sedam četvrti. Svaka će četvrt biti posebna – sa svojim stanovima, knjižnicama, trgovinama, školama i društvenim centrima, a pista će sve spajati. Derek Goring, izvršni direktor tvrtke Northcrest Developments koja vodi projekt, rekao je za CNN da je očuvanje povijesti prostora ključni dio vizije. "Želimo se osloniti na ono što već postoji i iskoristiti to što je više moguće. To donosi karakter i čini ga zanimljivijim i jedinstvenijim.“

Ogromni industrijski hangari zračne luke bit će očuvani i pretvoreni u poslovne zgrade. Njihovi krovovi bit će prekriveni travom i biljkama kako bi pomogli u upijanju oborinske vode i smanjenju rizika od poplava. Prostor je već okružen mrežom željezničkih postaja i podzemne željeznice pa će se poticati pješačenje i alternative bez automobila. Postojat će široke biciklističke staze i sustav autobusa.

"To ne znači da neće biti automobila - pista je jedino područje bez automobila, ali pokušavamo učiniti hodanje i vožnju bicikla najlakšim, najsigurnijim i najpovoljnijim načinom kretanja", kaže Goring. Ogroman razvoj trajat će oko tri desetljeća. Četvrti će se graditi jedna po jedna, dok pista polako evoluira između njih.
Rusija dobiva još saveznika u centru Europe? Kontroverzni milijarder službeno imenovan premijerom
Ključne riječi
zračna luka Toronto Kanada

