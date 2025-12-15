Ne znaju držati jezik za zubima: Ovi horoskopski znakovi su najgori u čuvanju tajni
Tajna ima svoju težinu — ali ne za sve horoskopske znakove jednako. Dok neki čuvaju tuđe povjerene informacije kao da su zlatni sef, drugi jednostavno nemaju ugrađeni filter. Ne radi se uvijek o lošim namjerama; ponekad se radi o uzbuđenju, nervozi, impulzivnosti… ili jednostavno o činjenici da ne mogu izdržati napetost. Ako imate prijatelja koji kaže: „Ne mogu ti reći… ali moram ti reći!”, velike su šanse da pripada jednom od ovih znakova.
1. Blizanci: Ako postoji znak koji može iznijeti tajnu bez loše namjere, to su Blizanci. Vladani Merkurom, planetom komunikacije, oni žive od razgovora, informacija, razmjene i tračanja… pardon, “analize društvenih događanja”.
2. Lav: Lavovi ne odaju tajne zato što žele nekome nauditi, nego zato što ponekad ne mogu odoljeti dramatiziranju situacije. Ako im priča zvuči dovoljno zanimljivo, vjerojatno će je ispričati kao da su glavni narator vlastite serije.
Ako želite da vaša tajna ostane tajna, najbolje je držati se podalje od Blizanaca, Lavova, Strijelaca, Riba i Ovna. Oni nisu zlonamjerni — jednostavno su previše brbljavi, impulzivni, emotivni ili željni pažnje da bi bili savršeni čuvari privatnih informacija.