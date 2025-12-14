Bivšeg dinamovca odvezla hitna pomoć nakon udarca u glavu, čekaju se dodatne pretrage

U važnom susretu u prvenstvu Bosne i Hercegovine nogometaši Sarajeva koje vodi bivši trener Dinama Mario Cvitanović pobijedili su Zrinjski, na čijoj je klupi bivši trener Hajduka Igor Štimac, u Mostaru s 1:0 i nanijeli domaćoj momčadi težak udarac u borbi za vrh ljestvice. Nakon ovog poraza Zrinjski je u ozbiljnim problemima, dok je Borac ranijom pobjedom u Prijedoru otišao na šest bodova prednosti.

U prvom dijelu Zrinjski je imao veći posjed lopte, ali bez konkretne završnice. Domaći su već u 19. minuti doživjeli veliki peh kada je Đurasek zbog ozljede morao napustiti teren te je kolima hitne pomoći prevezen na dodatne pretrage. Umjesto njega ušao je Ivančić, a samo nekoliko minuta kasnije ozlijedio se i Slobodan Jakovljević, kojeg je zamijenio Mašić.

Gosti su strpljivo čekali svoju priliku i dočekali je u 37. minuti. Guliašvili je povukao napad, uposlio Ljajića, a ovaj petom sjajno ostavio loptu za Oliveiru, koji je preciznim udarcem svladao Karačića za vodstvo Sarajeva.

Drugo poluvrijeme donijelo je veći pritisak domaćih. U 59. minuti dosuđen je kazneni udarac za Zrinjski zbog prekršaja nad Ivančićem, no nakon pregleda snimke sudac Bandić poništio je svoju odluku.

Unatoč brojnim izmjenama i ofenzivi u završnici susreta, Zrinjski nije uspio pronaći put do mreže. Svi pokušaji završavali su u rukama sigurnog Ivana Banića, a u sudačkoj nadoknadi Mikić je nakon ubačaja Abramovića pucao preko vrata.

- Nezaslužena pobjeda, Sarajevo je igralo dobru utakmicu, ali mi smo bili bolji. Naopako kad krenu stvari onda im nema kraja. Dvije prinudne izmjene… Na kraju krajeva nemam što zamjeriti svojim igračima. Trudili su se, dolazili u šanse, moramo biti strpljivi - rekao je nakon utakmice Igor Štimac

- Karakter čini razliku između samo jedne pobjede i dobre momčadi. Dobrim momčadima ne treba dodatna motivacija – one drže razinu i u sljedećoj utakmici. Danas smo bili momčad, pokazali smo karakter i potvrdili dobru igru iz derbij - rekao je Mario Cvitanović.