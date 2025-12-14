Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 128
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ŠTIMAC IZGUBIO

Bivšeg dinamovca odvezla hitna pomoć nakon udarca u glavu, čekaju se dodatne pretrage

Mostar: Premijer liga BiH, HŠK Zrinjski - FK Sarajevo
Denis Kapetanovic/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
14.12.2025.
u 20:40

Nogometaši Sarajeva pobijedili su Zrinjski u Mostaru a 1:0 i nanijeli domaćoj momčadi težak udarac u borbi za vrh ljestvice.

U važnom susretu u prvenstvu Bosne i Hercegovine nogometaši Sarajeva koje vodi bivši trener Dinama Mario Cvitanović pobijedili su Zrinjski, na čijoj je klupi bivši trener Hajduka Igor Štimac, u Mostaru s 1:0 i nanijeli domaćoj momčadi težak udarac u borbi za vrh ljestvice. Nakon ovog poraza Zrinjski je u ozbiljnim problemima, dok je Borac ranijom pobjedom u Prijedoru otišao na šest bodova prednosti.

U prvom dijelu Zrinjski je imao veći posjed lopte, ali bez konkretne završnice. Domaći su već u 19. minuti doživjeli veliki peh kada je Đurasek zbog ozljede morao napustiti teren te je kolima hitne pomoći prevezen na dodatne pretrage. Umjesto njega ušao je Ivančić, a samo nekoliko minuta kasnije ozlijedio se i Slobodan Jakovljević, kojeg je zamijenio Mašić.

Gosti su strpljivo čekali svoju priliku i dočekali je u 37. minuti. Guliašvili je povukao napad, uposlio Ljajića, a ovaj petom sjajno ostavio loptu za Oliveiru, koji je preciznim udarcem svladao Karačića za vodstvo Sarajeva.

Drugo poluvrijeme donijelo je veći pritisak domaćih. U 59. minuti dosuđen je kazneni udarac za Zrinjski zbog prekršaja nad Ivančićem, no nakon pregleda snimke sudac Bandić poništio je svoju odluku.

Unatoč brojnim izmjenama i ofenzivi u završnici susreta, Zrinjski nije uspio pronaći put do mreže. Svi pokušaji završavali su u rukama sigurnog Ivana Banića, a u sudačkoj nadoknadi Mikić je nakon ubačaja Abramovića pucao preko vrata.

Nezaslužena pobjeda, Sarajevo je igralo dobru utakmicu, ali mi smo bili bolji. Naopako kad krenu stvari onda im nema kraja. Dvije prinudne izmjene… Na kraju krajeva nemam što zamjeriti svojim igračima. Trudili su se, dolazili u šanse, moramo biti strpljivi - rekao je nakon utakmice Igor Štimac

- Karakter čini razliku između samo jedne pobjede i dobre momčadi. Dobrim momčadima ne treba dodatna motivacija – one drže razinu i u sljedećoj utakmici. Danas smo bili momčad, pokazali smo karakter i potvrdili dobru igru iz derbij - rekao je Mario Cvitanović.
Ključne riječi
Sarajevo Zrinjski Mario Cvitanović Igor Štiimac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Dion Drena Beljo zabio gol za 1:0 protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige
Video sadržaj
6
KRITIKE BEZ RAZLOGA

Beljo je bio toliko kritiziran, a imat će bolju sezonu od bilo koje sezone Petkovića u Dinamu

Usporedba Belje i Petkovića je logičan potez, budući da je Petković kao zadnji dugogodišnji centarfor najbolja referentna točka. Gledamo li isključivo golove, ovo su bile brojke Petkovića u Dinamu redom po sezonama: 11, 13, 14, 10, 14, 18, 6. Ako Beljo nastavi ovakvim ritmom, bit će na brojci od 23 gola, a ipak su na kraju kod nekoga tko je centarfor daleko najvažniji golovi

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!