Čudesna volja: Dinamov nedavni suparnik Betis igra u Europi i s nogometašima bez nogu i vida

"Nevjerojatno je kako dobre nogometne vještine imaju mnogi od njih, te kako nekima ovo pomaže u nadilaženju kompleksa", rekla je Hini bivša voditeljica Betisovog odjela za osobe s posebnim potrebama Pilar Castillo koja je sudjelovala u formiranju takvih ekipa.

"Nitko u zaleđu" (Nobody Offside) bio je projekt koji je prije dvije godine financirala Europska unija sa 400.000 eura iz programa Erasmus+ namijenjenog osnaživanju obrazovanja, obuke mladih i sporta.

Betis, čiji su igrači s amputiranim nogama stari 16 godina i naviše, primio je 58.000 eura. U projektu su sudjelovali i belgijski Club Brugge te nizozemski PSV u suradnji s Rumunjskim nogometnim savezom i Europskom nogometnom federacijom igrača s amputacijama (EAFF).

"Cilj je podići fizičko zdravlje, povećati samopouzdanje, proširiti društvene veze te pojačati osjećaj uključivosti", naveli su inicijatori projekta.

U takvom nogometu igrači se oslanjaju na štake udarajući loptu jednom zdravom nogom. Na terenu je sedam igrača, među kojima i vratar bez ruke.

Betis se prilikom formiranja ekipe prvo obratio svojim navijačima, članovima kluba s amputacijama. Zatim je objavio i oglas s e-mail adresom za prijavu.

"Nije lako pronaći osobe s amputiranim nogama koje žele igrati nogomet", kaže Castillo. "Ali nakon što smo objavili oglas o formiranju ekipe udvostručio se broj igrača".

Ekipa iz grada Seville je u početku imala 8 igrača, a sada ih ima 16.

Julio Silva je vratar s obje noge, ali bez ruke.

"Moja ruka je takva od rođenja. Kada sam bio mali bilo mi je teško", kaže Silva. "U školi su nada mnom provodili 'bullying' (vršnjačko nasilje). Mislili su da će se zaraziti budu li se igrali sa mnom", dodaje.

Silva je patio do 15 godine, no kako je vrijeme odmicalo sve je više shvaćao svoju situaciju. Na kraju ju je prihvatio. Kada je obukao Betisov dres, a na zdravu desnu ruku navukao vratarsku rukavicu osjetio se bolje.

"Nogomet mi je pomogao da psihološki ojačam", naglašava. Osjećaji su ga preplavili kada je na prvom turniru sreo brojne dječake u sličnoj situaciji. Još uvijek ima osoba koje mu znaju dobaciti poneku pogrdnu riječ zbog koje se osjeća loše.

Lani je takvu ekipu oformio ukrajinski prvoligaš Šahtar složivši momčad od ratnih invalida.

Upravo su vojnici koji su u ratu izgubili dijelove tijela bile i prve osobe koje su prije stotinjak godina zaigrale ovakvu vrstu nogometa. Vojnici nakon povratka s bojišta u Europi nastojali su pomoću štaka sudjelovati u sve popularnijoj igri. Tijekom 1980-ih godina organizirane su prve službene natjecateljske utakmice, a 2015. je osnovan Europski nogometni savez za igrače s amputacijama.

"Naši navijači su ponosni što smo oformili ovu momčad", kaže Betisova dužnosnica Mercedes Yelamo. "Vide da je Betis puno više od profesionalne ekipe koja se natječe u prvoj ligi. Vide da nastojimo svakoga uključiti u nogomet".

Betis je zato sačuvao ekipu s amputacijama i nakon što je ljetos završio projekt "Nitko u zaleđu". Štoviše, prošle sezone su igrači sa štakama osvojili španjolsko prvenstvo pa u lipnju zaigrali u Ligi prvaka na turniru održanom u Ankari, u Turskoj.

"Tako su branili boje našeg kluba u Europi", napominje Yelamo. "Sudjelovanje na najprestižnijem međunarodnom natjecanju bila je prava pustolovina našoj ekipi. Svoje prvo europsko iskustvo, te utakmice s najboljim ekipama, nikada neće zaboraviti".

Betis, sastavljen od igrača u dobi od 12 do 45 godina, osvojio je brončanu medalju u konkurenciji osam klubova.

"Da nisam pretrpio amputaciju, nikada ne bih predstavljao svoj klub u Španjolskoj i Europi. Ostvario mi se san", izjavio je Antonio Carpin kojem je 2020. amputirana noga.

Na njega i ostale igrače ponosna je Turistička zajednica južne pokrajine Andaluzije koja ih je sponzorirala u Tuskoj.

Betis ima i ekipu sastavljenu od slabovidnih igrača, pa je to jedini klub u Španjolskoj s dva ovakva sastava. I slabovidni nogometaši osvojili su španjolsko prvenstvo pa su u Hamburgu predstavljali klub na europskom natjecanju.

"Tako je lijepo što netko poput Betisa misli na nas. Ovime prestajemo biti nevidljivi u društvu", rekao je slijepi Rafael. "Osjetiti travnjak bilo je prekrasno", napomenuo je.

Ekipe slabovidnih i igrača s amputacijama povezane su s glavnom ekipom koja je gostovala u Zagrebu u sklopu Europske lige. Dva puta su zajedno trenirali, a također su bili predstavljeni pred 60.200 gledatelja na stadionu uoči utakmice španjolske lige. Osim toga, zajedno su izašli na travnjak

Igrači oslonjeni na štake nastupit će ovaj vikend na Kupu Andaluzije. "Mucho Betis!", viču uglas. Taj poklič, koji se može prevesti kao "Naprijed Betis" ili "Snažno Betis", tradicionalno odjekuje stadionom.

"Pozivam sve koji nemaju ruku ili nogu da nam se priključe", kaže vratar Silva.