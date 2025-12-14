Naši Portali
STRATEŠKI SAVEZNIK

Pozadina glasanja u UN-u: Hrvatska bila suzdržana o Izraelu jer čuva odnose sa SAD-om

Autor
Sandra Veljković
14.12.2025.
u 22:00

Glasanje u UN-u o obvezama Izraela: hrvatski glas “za”, u situaciji u kojoj je SAD glasao “protiv”, značio bi svjesno i nepotrebno razilaženje s važnim saveznikom

Washington je bio ključni razlog u odluci Zagreba da bude suzdržana pri glasanju u UN-u o rezoluciji o obvezama Izraela na okupiranom palestinskom teritoriju. Procjena, prema informacijama dobro informiranog izvora bliskog Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, bila je da bi hrvatski glas “za”, u situaciji u kojoj je SAD glasao “protiv”, značio svjesno i nepotrebno političko razilaženje s važnim saveznikom.

Ključne riječi
revolucija UN SAD Hrvatska

Komentara 9

Pogledaj Sve
Avatar Appsallar
Appsallar
22:44 14.12.2025.

Palestina ne postoji. To realno nepostojeće nikad nije priznalo Hrvatsku, sjećajući se starih veza s Jugoslavijom i saveza Tito-Arafat. Ne postoji ni jedan razlog da ne gledamo svoje interese, tim prije što ne postoji ni Palestina. Humanitarnu pomoć šaljemo ii slati ćemo onim putem koji ne kontrolira Hamas.

DA
damascus
22:15 14.12.2025.

Paametna odluka vlade, dobronamjerni i realni to mogu razumjeti ali oni koji ne žele dobro Hrvatskoj sada galame. A vidimo ih na svakom koraku, digli su glas iako su zamenariva manjina.

RI
Rimljan
22:28 14.12.2025.

MCGA

