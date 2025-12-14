Pozadina glasanja u UN-u: Hrvatska bila suzdržana o Izraelu jer čuva odnose sa SAD-om

Washington je bio ključni razlog u odluci Zagreba da bude suzdržana pri glasanju u UN-u o rezoluciji o obvezama Izraela na okupiranom palestinskom teritoriju. Procjena, prema informacijama dobro informiranog izvora bliskog Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, bila je da bi hrvatski glas “za”, u situaciji u kojoj je SAD glasao “protiv”, značio svjesno i nepotrebno političko razilaženje s važnim saveznikom.



