PIŠE AS

Ponoćna ekskluziva iz Španjolske: Dinamo se rješava najvećeg promašaja koji je razljutio Bobana

Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
15.12.2025.
u 07:23

Svoju frustriranost slabom minutažom iznio je javno u medijima što se nije dopalo predsjedniku Zvonimiru Bobanu i treneru Mariju Kovačeviću

Dinamov španjolski veznjak i pompozno najavljeno pojačanje Gonzalo Villar nije briljirao u svojoj polusezoni u Dinamu i vrlo brzo bi mogao napustiti Maksimir. Nakon što je započeo kao standardni prvotimac, nije zadovoljio kriterije Marija Kovačevića i brzo je preselio na klupu što mu se nije nimalo svidjelo. 

Svoju frustriranost slabom minutažom iznio je javno u medijima što se nije dopalo predsjedniku Zvonimiru Bobanu i treneru Mariju Kovačeviću. Čini se da je Španjolčeva karijera u Zagrebu završena jer španjolski AS piše kako bi se već u siječnju mogao vratiti u Španjolsku, i to u trenutnog drugoligaša Deportivo La Coruñu. 

- Gonzalo Villar je također na popisu igrača za koje su zainteresirani, kako izvještava Cope Coruña. 27-godišnjak iz Murcije trenutno igra za Dinamo Zagreb, gdje mu se minutaža smanjila. Ima veliko iskustvo u La Ligi, igrao je za Elche, Getafe i Granadu, kao i u Italiji za Romu i Sampdoriju. Pravi svjetski putnik, Villar bi pozdravio povratak u Španjolsku, a Deportivov projekt je privlačan - navodi AS. 

Podsjetimo, Villar je u Dinamo stigao ljetos iz Granade za tri milijuna eura. U Dinamu je ubilježio 15 nastupa u svim natjecanjima te upisao jedan gol i asistenciju. 
Zvonimir Boban HNL Gonzalo Villar Dinamo

TO
toljjesramotacrkve
08:04 15.12.2025.

možeš ga jedino posudit i preuzet dio njegove plaće ko i s mmaeom.nitko živ ga neće kupit..možaš naravno i raskinut ugovor na štetu kluba,umjesto 2 milijuna do 2029 godine isplatit mu odmah milijun eura i dat slobodne papire.

AL
AP_LaPapa
07:55 15.12.2025.

Vi ste ga pompozno najavljivali a ne ja. Neugodno mi i pogledati vaše članke od prije nekoliko mjeseci. Najbolje ih maknuti s interneta. "Večernji doznaje: Dinamo doveo veliko pojačanje! Sjajni veznjak iz Španjolske potpisao na 4 godine. Radi se odličnom veznjaku koji igra na poziciji osmice, ima i jedan nastup za reprezentaciju Španjolske, a s plavima će potpisati ugovor na četiri godine."

