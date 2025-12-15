Ponoćna ekskluziva iz Španjolske: Dinamo se rješava najvećeg promašaja koji je razljutio Bobana

Dinamov španjolski veznjak i pompozno najavljeno pojačanje Gonzalo Villar nije briljirao u svojoj polusezoni u Dinamu i vrlo brzo bi mogao napustiti Maksimir. Nakon što je započeo kao standardni prvotimac, nije zadovoljio kriterije Marija Kovačevića i brzo je preselio na klupu što mu se nije nimalo svidjelo.

Svoju frustriranost slabom minutažom iznio je javno u medijima što se nije dopalo predsjedniku Zvonimiru Bobanu i treneru Mariju Kovačeviću. Čini se da je Španjolčeva karijera u Zagrebu završena jer španjolski AS piše kako bi se već u siječnju mogao vratiti u Španjolsku, i to u trenutnog drugoligaša Deportivo La Coruñu.

- Gonzalo Villar je također na popisu igrača za koje su zainteresirani, kako izvještava Cope Coruña. 27-godišnjak iz Murcije trenutno igra za Dinamo Zagreb, gdje mu se minutaža smanjila. Ima veliko iskustvo u La Ligi, igrao je za Elche, Getafe i Granadu, kao i u Italiji za Romu i Sampdoriju. Pravi svjetski putnik, Villar bi pozdravio povratak u Španjolsku, a Deportivov projekt je privlačan - navodi AS.

Podsjetimo, Villar je u Dinamo stigao ljetos iz Granade za tri milijuna eura. U Dinamu je ubilježio 15 nastupa u svim natjecanjima te upisao jedan gol i asistenciju.