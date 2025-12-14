Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Kako su igrali

Dinamovac i čovjek dana je dobio zaslužene ovacije navijača, bio je strašno raspoložen

Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL
Vjeran Zganec ROgulja/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
14.12.2025.
u 19:44

Dinamo je 'razmontirao' Slaven Belupo, težak poraz i loše izdanje protiv Betisa kao da su probudili plave

Kad se odigra tako nemoćno, a baš tako je Dinamo izgledao protiv Betisa u Europskoj ligi, onda je uvijek upitno kako će plavi izgledati u sljedećoj utakmici. Uz to, nerijetko su baš nakon europskih susreta imali velikih problema i u utakmicama HNL-a.
Sada nije bilo tako, plavi su izašli s pravim gardom, nije ih pokolebao i naivno rano primljeni pogodak pa su napunili mrežu koprivničke momčadi. U redovima Dinama bilo je puno odličnih igrača, evo kako su Kovačevićevi igrači odigrali:

Filipović 6 – kod prvog primljenog pogotka nije moga ništa, no kod drugog je morao uhvatiti loptu ili ju izbiti na stranu, ovako je poklonio pogodak Lepinjici

Mikić 5 – u drugoj minuti je ostavio Mitrovića koji je onda doveo Slaven Belupo u vodstvo, potom dobio i žuti karton, te ga je Kovačević izvadio već nakon 24 minute

Dominguez 6.5 – korektno odradio svoj posao, primljeni pogoci nemaju veze s njim

McKenna 6.5 – sve isto kao i kod Domingueza

Perez-Vinlöf 7 - dobar posao na lijevom beku, a kad bek asistira za pogodak onda mu raste i ocjena

Bennacer 7.5 – odlična utakmica iskusnog veznjaka, s ostalim igračima plavih u sredini držao je konce igre plavih, a zabio je i svoj prvi pogodak za plave

Mišić 7 – još jedna dobra partija, razigravanje, oduzimanje lopte, dubinske lopte, sve je imao

Zajc 9  – čovjek dana, ne samo zato što je postigao dva pogotka, svoje prve u dresu Dinama, bilo ga je po cijelom terenu, došao je puno bliže suparničkom golu, strašno razigran i raspoložen

Bakrar 7 – očito je u formi, iako nije zabio nego 'samo' krasno asistirao Zajcu, pokazao je još jednom zašto je doveden

Beljo 8 – zabio dva gola klasičnog centarfora, a zbog toga je i doveden. Samo, sad je Dinamo imao igru s kojom je Beljo dolazio u šanse za razliku od brojim prijašnjih utakmica

Hoxha 7 – sad nije zabio, ali je probijao i radio nered na lijevoj strani, te upisao asistenciju nakon još jednog proboja za drugi Beljin pogodak 

Galešić 6.5 – iako stoper, igrao je od 24. minute ne poziciji desnog beka i taj posao odradio vrlo korektno

Varela 6 – igrao od 64. minute, pokušavao, ali nije postao konkretan iako je bilo prostora za njegove prodore.

Vidović 6 – ušao u 64. minuti, nije ga bilo puno u utakmicama u posljednje vrijeme, ali nismo ga puno vidjeli ni u ovoj utakmici

Kulenović 6 – i on je ušao u 64. minuti, uobičajeno borben, ali bez učinka

Villar - bez ocjene, ušao u 73. minuti, igrao premalo za ocjenu
Ključne riječi
HNL Slaven Belupo Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Dion Drena Beljo zabio gol za 1:0 protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige
Video sadržaj
6
KRITIKE BEZ RAZLOGA

Beljo je bio toliko kritiziran, a imat će bolju sezonu od bilo koje sezone Petkovića u Dinamu

Usporedba Belje i Petkovića je logičan potez, budući da je Petković kao zadnji dugogodišnji centarfor najbolja referentna točka. Gledamo li isključivo golove, ovo su bile brojke Petkovića u Dinamu redom po sezonama: 11, 13, 14, 10, 14, 18, 6. Ako Beljo nastavi ovakvim ritmom, bit će na brojci od 23 gola, a ipak su na kraju kod nekoga tko je centarfor daleko najvažniji golovi

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!