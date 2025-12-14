Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Nogomet

VIDEO Pogledajte majstoriju Petkovića, prevario hrvatskog vratara i zabio sjajan gol!

Zagreb: Igrači GNK Dinamo u suzama se oprostili od navijača
Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
14.12.2025.
u 18:45

Dosta dugo Bruno Petković je bio ozlijeđen, u prošlom kolu dobio je par završnih minuta, u ovom zadnjih 25 i spasio svoj klub

Bruno Petković dolaskom u Kocaelispor brzo je postao glavni igrač, držao je taj klub dok je bio u borbi za izazak iz zone ispadanja svojim pogocima, uglavnom iz jedanaesteraca. Koliko su ga cijenili govori i podatak da je brzo postao kapetan Kocaeslispora.

No, onda je stigla ozljeda i Petkovića nego vrijeme nije bilo u momčadi. U prošlom kolu se vratio, dobio je završne minute u susretu s Kasimpasom (0:0), ali sad je već imao veću minutažu. Naime, Kocaelispor je gubio na gostovanju kod Karagumruka od 65. minute i tri minute nakon toga u igru je ušao Petković.

Činilo se da neće pomoći svom klubu, no onda je u trećoj minuti sudačke nadokande zabio za 1:1. u tome mu je pomogao drugi Hrvat u Kocaelisporu, Hrvoje Smolčić. Naime, Smolčić je asistent, a Petković strijelac u tim zadnjim trenucima za važni bod, a Smolčić je i najbolje ocijeni igrač ove utakmice.

Kocaelispor je sad na osmom mjestu turskog prvenstva, ali ne smije se opustiti jer je samo šest bodova ispred 14. mjesta koje vodi u drugu ligu. U sljedećem kolu Kocaelispor igra kod kuće s Antalyasporom. Pogodak pogledajte OVDJE.

VEZANI ČLANCI:
Ključne riječi
Turska hrvoje smolčić Bruno Petković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Dion Drena Beljo zabio gol za 1:0 protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige
Video sadržaj
6
KRITIKE BEZ RAZLOGA

Beljo je bio toliko kritiziran, a imat će bolju sezonu od bilo koje sezone Petkovića u Dinamu

Usporedba Belje i Petkovića je logičan potez, budući da je Petković kao zadnji dugogodišnji centarfor najbolja referentna točka. Gledamo li isključivo golove, ovo su bile brojke Petkovića u Dinamu redom po sezonama: 11, 13, 14, 10, 14, 18, 6. Ako Beljo nastavi ovakvim ritmom, bit će na brojci od 23 gola, a ipak su na kraju kod nekoga tko je centarfor daleko najvažniji golovi

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!