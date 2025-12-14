VIDEO Pogledajte majstoriju Petkovića, prevario hrvatskog vratara i zabio sjajan gol!

Bruno Petković dolaskom u Kocaelispor brzo je postao glavni igrač, držao je taj klub dok je bio u borbi za izazak iz zone ispadanja svojim pogocima, uglavnom iz jedanaesteraca. Koliko su ga cijenili govori i podatak da je brzo postao kapetan Kocaeslispora.

No, onda je stigla ozljeda i Petkovića nego vrijeme nije bilo u momčadi. U prošlom kolu se vratio, dobio je završne minute u susretu s Kasimpasom (0:0), ali sad je već imao veću minutažu. Naime, Kocaelispor je gubio na gostovanju kod Karagumruka od 65. minute i tri minute nakon toga u igru je ušao Petković.

Činilo se da neće pomoći svom klubu, no onda je u trećoj minuti sudačke nadokande zabio za 1:1. u tome mu je pomogao drugi Hrvat u Kocaelisporu, Hrvoje Smolčić. Naime, Smolčić je asistent, a Petković strijelac u tim zadnjim trenucima za važni bod, a Smolčić je i najbolje ocijeni igrač ove utakmice.

Kocaelispor je sad na osmom mjestu turskog prvenstva, ali ne smije se opustiti jer je samo šest bodova ispred 14. mjesta koje vodi u drugu ligu. U sljedećem kolu Kocaelispor igra kod kuće s Antalyasporom. Pogodak pogledajte OVDJE.

