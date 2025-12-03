Modrić dobio poštedu u kupu: Drugi Hrvat trebao bi igrati važnu ulogu

Nogometaše Milana sutra od 21 sat očekuje susret u talijanskom kupu protiv Lazija, momčadi protiv koje su igrali prošlog vikenda u prvenstvu i svladali ju s 1:0. Jedini pogodak tada je postigao Rafael Leao u 51. minuti, a cijelu utakmicu za Rossonere odigrao je hrvatski kapetan Luka Modrić.

Kako pišu talijanski mediji, 40-godišnji veznjak u sutrašnjoj bi utakmici trebao dobiti poštedu te ostati na klupi kako bi bio odmoran za sljedeću prvenstvenu utakmicu protiv Torina u ponedjeljak. Za njegovo mjesto u veznom redu konkuriraju Adrien Rabiot i Samuele Ricci tvrdi Gazzetta dello Sport.

Jedan drugi Hrvat bi pak trebao igrati ključnu ulogu u današnjoj utakmici budući da se Toma Bašić ustalio kao standardni prvotimac u momčadi Maurizija Sarrija. Nakon što se na početku sezone činilo da za njega nema mjesta, Bašić je nastupio u sljedećih devet uzastopnih utakmica.

Milan u ovaj susret ulazi u odličnoj formi budući da su u posljednjih 13 utakmica ostvarili devet pobjeda i četiri remija, a za poraz ne znaju još od 23. kolovoza. Lazio s druge strane ima dva poraza iz posljednje tri utakmice, a oba poraza nanijeli su im milanski klubovi.