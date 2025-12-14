Najuspješniji trener svijeta dao hvalospjeve Gvardiolu: Nije radio greške, bio je vrhunski

Na Selhurst Parku u sklopu 16. prvenstvenog kola nije bilo neizvjesnosti, Manchester City odnio je sva tri boda pobjedom od 3:0 protiv Crystal Palacea.

Bila je to druga ligaška utakmica zaredom u kojoj momčad Pepa Guardiole nije primila pogodak, a svih 90 minuta na terenu proveo je i Joško Gvardiol. Hrvatski branič ponovno je bio standardan član početne postave i svojim nastupom ostavio vrlo dobar dojam, što nije prošlo nezapaženo na Otoku.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Gvardiol je djelovao na lijevoj strani središnje obrane i tijekom susreta upisao sedam čišćenja opasnih situacija, tri puta je vraćao posjed svojoj momčadi, dvaput presjekao dodavanje suparnika te jednom blokirao udarac. U duelima je bio uspješan u polovici slučajeva (5 od 10), dok je u zračnim okršajima dobio četiri od šest pokušaja. Dodavanja je izvršavao s visokom preciznošću, 52 točna od 61, a okušao se i jednim udarcem koji je završio unutar okvira gola.

- Joško je danas opet odigrao vrhunsku utakmicu. Nije radio greške. Ni s loptom ni bez nje. To je taj korak koji on mora napraviti - rekao je trener Manchester Cityja i jedan od najuspješnijih trenera u povijesti nogometa, Pep Guardiola.

Njegovu izvedbu analizirali su i britanski novinari. BBC Sport naglasio je da je hrvatski reprezentativac imao potpunu kontrolu nad lijevim dijelom obrane, uz poseban osvrt na smirenost koju je pokazivao pri iznošenju lopte. Prema njihovom viđenju, Cityjeva zadnja linija s Gvardiolom djelovala je čvrsto, sigurno i dominantno.

U istom tonu pisao je i The Guardian, koji je u prvi plan stavio njegovu taktičku odgovornost i fizičku moć. U tekstu se navodi da je posao obavio nenametljivo, ali na izuzetno visokoj razini, uz dodatak da je imao ključnu ulogu u razbijanju pokušaja Palacea da ubrza ritam igre.

VEZANI ČLANCI:

Goal je Gvardiolu dodijelio ocjenu šest, no i u takvoj procjeni istaknut je kvalitetan nastup hrvatskog braniča. "Rani udarac u glavu nije ga spriječio da izvodi odlične startove i sprječava napade Palacea", navedeno je u obrazloženju.

Manchester Evening News otišao je korak dalje te ustvrdio da je Gvardiol odigrao jednu od najzrelijih utakmica otkako nosi dres Cityja. Posebno su istaknuli njegovu ravnotežu između defenzivne čvrstoće i ofenzivnog doprinosa, naglašavajući točnu distribuciju lopte i inteligentno kretanje bez lopte.