Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
SJAJAN DOJAM

Najuspješniji trener svijeta dao hvalospjeve Gvardiolu: Nije radio greške, bio je vrhunski

Premier League - Crystal Palace v Manchester City
David Klein/REUTERS
Autor
Edi Džindo
14.12.2025.
u 21:47

Hrvatski branič ponovno je bio standardan član početne postave i svojim nastupom ostavio vrlo dobar dojam, što nije prošlo nezapaženo na Otoku

Na Selhurst Parku u sklopu 16. prvenstvenog kola nije bilo neizvjesnosti, Manchester City odnio je sva tri boda pobjedom od 3:0 protiv Crystal Palacea.

Bila je to druga ligaška utakmica zaredom u kojoj momčad Pepa Guardiole nije primila pogodak, a svih 90 minuta na terenu proveo je i Joško Gvardiol. Hrvatski branič ponovno je bio standardan član početne postave i svojim nastupom ostavio vrlo dobar dojam, što nije prošlo nezapaženo na Otoku.

Gvardiol je djelovao na lijevoj strani središnje obrane i tijekom susreta upisao sedam čišćenja opasnih situacija, tri puta je vraćao posjed svojoj momčadi, dvaput presjekao dodavanje suparnika te jednom blokirao udarac. U duelima je bio uspješan u polovici slučajeva (5 od 10), dok je u zračnim okršajima dobio četiri od šest pokušaja. Dodavanja je izvršavao s visokom preciznošću, 52 točna od 61, a okušao se i jednim udarcem koji je završio unutar okvira gola.

- Joško je danas opet odigrao vrhunsku utakmicu. Nije radio greške. Ni s loptom ni bez nje. To je taj korak koji on mora napraviti - rekao je trener Manchester Cityja i jedan od najuspješnijih trenera u povijesti nogometa, Pep Guardiola.

Njegovu izvedbu analizirali su i britanski novinari. BBC Sport naglasio je da je hrvatski reprezentativac imao potpunu kontrolu nad lijevim dijelom obrane, uz poseban osvrt na smirenost koju je pokazivao pri iznošenju lopte. Prema njihovom viđenju, Cityjeva zadnja linija s Gvardiolom djelovala je čvrsto, sigurno i dominantno.

U istom tonu pisao je i The Guardian, koji je u prvi plan stavio njegovu taktičku odgovornost i fizičku moć. U tekstu se navodi da je posao obavio nenametljivo, ali na izuzetno visokoj razini, uz dodatak da je imao ključnu ulogu u razbijanju pokušaja Palacea da ubrza ritam igre.

VEZANI ČLANCI:

Goal je Gvardiolu dodijelio ocjenu šest, no i u takvoj procjeni istaknut je kvalitetan nastup hrvatskog braniča. "Rani udarac u glavu nije ga spriječio da izvodi odlične startove i sprječava napade Palacea", navedeno je u obrazloženju.

Manchester Evening News otišao je korak dalje te ustvrdio da je Gvardiol odigrao jednu od najzrelijih utakmica otkako nosi dres Cityja. Posebno su istaknuli njegovu ravnotežu između defenzivne čvrstoće i ofenzivnog doprinosa, naglašavajući točnu distribuciju lopte i inteligentno kretanje bez lopte.

Ključne riječi
nogomet Premier league Manchester City Pep Guardiola Joško Gvardiol

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Dion Drena Beljo zabio gol za 1:0 protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige
Video sadržaj
7
KRITIKE BEZ RAZLOGA

Beljo je bio toliko kritiziran, a imat će bolju sezonu od bilo koje sezone Petkovića u Dinamu

Usporedba Belje i Petkovića je logičan potez, budući da je Petković kao zadnji dugogodišnji centarfor najbolja referentna točka. Gledamo li isključivo golove, ovo su bile brojke Petkovića u Dinamu redom po sezonama: 11, 13, 14, 10, 14, 18, 6. Ako Beljo nastavi ovakvim ritmom, bit će na brojci od 23 gola, a ipak su na kraju kod nekoga tko je centarfor daleko najvažniji golovi

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!