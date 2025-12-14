Naši Portali
Kad igraš s karakterom onda ti se to vrati, ali igrači Dinama moraju se zapitati zbog ove problematike

Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
14.12.2025.
u 18:16

Sad se pokazalo da je kod Dinama presudno to kako uđe u utakmicu, a onda kako i odigra drugo poluvrijeme. U neke su utakmice od starta krenuli loše, u drugima su neshvatljivo padali u drugim poluvremenima. Rijetke su utakmice u kojima su plavi svih 90 minuta bili na visini

Dobiti Slaven Belupo u Koprivnici veliki je rezultat, Dinamo je slavio s 5:2 i odigrao jako dobru utakmicu. Nisu plavi potonuli nakon što su odmah bili u rezultatskom minusu, krenuli su odlučno i sve okrenuli te došli do uvjerljive pobjede.

Nije lako bilo plavima otići igrati u Koprivnicu nakon teškog poraza od Betisa, ali pokazali su karakter. E, taj karakter je zapravo problematičan. Nije on upitan u europskim utakmicama, protiv momčadi iz liga petice i ta zadnja tri poraza u Europskoj ligi stvar je u kvaliteti. No, igrači Dinama morali bi se zapitati gdje im je bio taj karakter u četiri utakmice koje su u ovoj sezoni izgubili u HNL-u.

Ključne riječi
HNL Slaven Belupo Dinamo

