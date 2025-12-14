Kad igraš s karakterom onda ti se to vrati, ali igrači Dinama moraju se zapitati zbog ove problematike

Dobiti Slaven Belupo u Koprivnici veliki je rezultat, Dinamo je slavio s 5:2 i odigrao jako dobru utakmicu. Nisu plavi potonuli nakon što su odmah bili u rezultatskom minusu, krenuli su odlučno i sve okrenuli te došli do uvjerljive pobjede.



Nije lako bilo plavima otići igrati u Koprivnicu nakon teškog poraza od Betisa, ali pokazali su karakter. E, taj karakter je zapravo problematičan. Nije on upitan u europskim utakmicama, protiv momčadi iz liga petice i ta zadnja tri poraza u Europskoj ligi stvar je u kvaliteti. No, igrači Dinama morali bi se zapitati gdje im je bio taj karakter u četiri utakmice koje su u ovoj sezoni izgubili u HNL-u.